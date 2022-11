Rajavartiolaitos perustelee 380 miljoonan euron hanketta turvallisuustilanteen muuttumisella, hybridivaikuttamisen estämisellä ja Venäjä-riippuvuuden vähentämisellä.

Nykyiset raja-aidat eivät estä ihmisten rajanylityksiä. Uusien esteaitojen tarkka sijainti on salassa pidettävä tieto.

Jyrkässä rinteessä kerrotaan olleen hyppytornin alastulorinteen ennen sotia. Silloin alue oli Jääsken pitäjää.

Hyppytornia ei enää ole, ja Jääsken sijaan ollaan Imatralla.

Alastulorinne on Suomen ja Venäjän välisellä rajavyöhykkeellä. Idässä on Svetogorsk, entinen Enso, jonka paperitehdas tupruttaa savua noin kilometrin päässä.

Avoimeksi hakattu rajakaistale Imatran Pelkolan rajanylityspaikan lähellä jatkuu silmänkantamattomiin.

1 340 kilometrin mittaisella itärajalla on toistaiseksi vain puupylväin tuettu matalahko teräsverkkoaita estämässä liikkumista valtioiden välillä.

Eversti Vesa Blomqvist

”Aita on aikoinaan rakennettu vain laiduntavia koti­eläimiä varten, että ne eivät mene Venäjän puolelle. Se ei estä ihmisten rajan­ylityksiä”, sanoo Kaakkois-Suomen raja­vartioston komentaja, eversti Vesa Blomqvist.

Ensi vuonna tilanne muuttuu.

Silloin itärajalle 200 kilometrin matkalle aletaan rakentaa yhteensä noin 380 miljoonaa euroa maksavia esteaitoja.

Aidat sijoittuvat lähinnä nykyisten rajanylityspaikkojen lähettyville. Suurin osa eli 70 prosenttia niistä tulee Kaakkois-Suomeen.

Aitojen tarkka sijainti on salassa pidettävä tieto. Paikat on valittu sen perusteella, missä on erityisen suuri laittoman laajan maahanmuuton mahdollisuus.

Ensimmäisenä rakennetaan kuusi miljoonaa euroa maksava kolmen kilometrin mittainen pilottiaita Pelkolan rajanylityspaikan molemmin puolin sekä rajavartiostolle Imatran Immolaan testi- ja koulutusaita.

Loput aidat rakennetaan vuosina 2023–2024 ja kulku-urat sekä muut rakenteet 2024–2025.

Rajavartiosto esitteli aitahanketta mediatilaisuudessa perjantaina Imatralla.

Esteaita on kolmisen metriä korkea. Sen päälle tulee kaksi piikkilankaa muistuttavaa lieriöestettä, niin sanottua ”Nato-lankaa”, jossa piikkien sijaan on teriä.

Aidat varustetaan valvontakameroilla sekä tärkeimmillä alueilla myös valaisimilla ja kaiuttimilla.

Esteaitojen viereen rakennetaan liikennöitävät tiet, joita nykyisellä aidalla ei ole.

Uusi aita leventää rajan kulku-uraa noin 20 metriä nykyisestä partiopolusta sisämaahan, minkä vuoksi rajavartiosto joutuu lunastamaan käyttöönsä noin 400 hehtaaria maata yhteensä 450 kiinteistöstä.

Imatran pilottiaidan osalta Rajavartiosto on jo ollut yhteydessä kaikkiin alueen maanomistajiin.

”Kaikki ovat suhtautuneet tähän asiaan todella suurella positiivisuudella, ehkä jopa todeten, että jo oli aikakin”, sanoo Blomqvist.

Rajavartiosto maksaa maanomistajille alueista käyvän hinnan.

Ely-keskus päättää, tarvitseeko aidan rakentamisen ympäristövaikutuksista käynnistää lain vaatima yva-menettely.

Keskeisiä huomioitavia ovat sudet, joiden reviirit ylittävät itärajan sekä jalokalat, joita nousee Suomen puolelle Laatokasta ja Suomenlahdelta. Lisäksi rajavyöhykkeellä kasvaa joitakin uhanalaisia lajeja.

”Rajavartiolaitos huolehtii siitä, ettei ympäristölle aiheuteta muuta kuin välttämätöntä haittaa”, sanoo hankepäällikkö, Kaakkois-Suomen rajavartioston eläkkeellä oleva komentaja Ismo Kurki.

Aita rakennetaan, koska Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut perusteellisesti, sanoo Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston päällikkö, prikaatikenraali Jari Tolppanen.

Hänen mukaansa Venäjä ensin esti naapurimaita tekemästä turvallisuusratkaisujaan omista lähtökohdistaan ja aloitti sen jälkeen Ukrainassa täysimittaisen sodan.

”Turvallisuusympäristön muutos on suurin, mitä meidän elinaikanamme on tapahtunut.”

Tolppasen mukaan Suomi on vastuussa muille EU-maille vastuussa siitä, että raja on vakaa ja turvallinen.

Eduskunta hyväksyi heinäkuussa lakimuutokset, joilla haluttiin parantaa kykyä vastata hybridivaikuttamiseen, kuten muuttoliikkeen välineellistämiseen.

Prikaatikenraali Jari Tolppanen

Muuttoliikkeen välineellis­täminen voisi tarkoittaa sitä, että Venäjä ohjaisi kolmansien maiden kansalaisia, kuten turva­paikan­hakijoita, Suomeen, levittäisi dis­informaatiota ja siten polarisoisi suomalaista yhteis­kuntaa.

Lakimuutosten ansiosta hallitus voi rajoittaa Suomesta turvapaikkaa hakevien asiointia keskittämällä se valtakunnanrajalla yhdelle tai useammalle rajanylityspaikalle. Normaalisti kansainvälistä suojelua voi hakea kaikilta rajanylityspaikoilta.

”Aita ei normaalitilanteessa muuta millään tavalla Rajavartiolaitoksen velvollisuutta ottaa vastaan rajalle tulevien turvapaikka­hakemuksia, ellei valtioneuvosto tee päätöstä kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä”, Tolppanen sanoo.

Keskittäminen on mahdollista tilanteessa, jossa Suomi joutuu hybridivaikuttamisen tai laajamittaisen maahantulon kohteeksi. Näissä tilanteissa Rajavartiolaitoksen tehtävänä on estää maahantulo.

”Tämä on rajavartiolaitokselle uusi tehtävä”, sanoo Tolppanen.

Tehtävän tehokas toteuttaminen ei hänen mukaansa onnistu ilman raja-aitaa, minkä on osoittanut kokemus muilta Euroopan rajoilta.

”Kiinteä esteaita vähentää merkittävästi Suomen rajavalvonnan riippuvuutta Venäjän rajavalvonnan tehokkuudesta”, Tolppanen sanoo.

Vesa Blomqvist sanoo, että aita ei korvaa ihmistyötä.

”Aita ei esimerkiksi ota kiinni yhtään luvatonta tulijaa, mutta aita antaa paremman mahdollisuuden hallita niitä vaikeita tilanteita, joihin toivottavasti emme kuitenkaan koskaan joudu.”

Vesa Blomqvist on jo kertonut esteaidan rakentamisesta Venäjällä Viipurin alueen rajavaltuutetulle, ja aiheesta keskusteltaneen lisää ensi viikon tapaamisessa.

”He ovat vain kiittäneet informaatiosta. Ovat toki olleet kiinnostuneita”, hän sanoo.