Tutkinnanjohtajan mukaan epäillyn olinpaikka ei ole täsmentynyt. Krp on aiemmin arvellut, että hän saattaisi olla Euroopassa.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtotutkinnassa on saatu dataa takavarikkoon ulkomailta, keskusrikospoliisi (krp) kertoo.

Tutkinnanjohtaja Marko Leponen kertoo STT:lle, että takavarikko tehtiin neljä kuukautta sitten.

”Se on laitteesta irrotettua dataa ja se on takavarikoitu virka-apupyynnöllä ulkomailta toisen viranomaisen toteuttamana. Valitettavasti en voi kertoa, että mistä maasta”, Leponen sanoi.

”Se on teknistä näyttöä tästä itse rikoksesta eli sitä infrastruktuurin dataa, jolla tätä tekoa on tehty.”

Helsingin käräjäoikeus jatkoi takavarikkoa keskiviikkona ja määräsi sen osalta syytteen nostamisen määräpäivän vuoden päähän. Leposen mukaan syynä on, että takavarikoitu data on erittäin haasteellisessa muodossa ja sen käsittely tulee viemään pitkään.

”Jatkoaikaa voi hakea neljä kuukautta kerrallaan tai erityisen painavista perusteista vuoden verran. Juuri monimutkaisuus on se, miksi vuosi haettiin. Se ei enteile sitä, että siihen mennessä etsintäkuulutettu epäily saataisiin kiinni ja kuulusteltua.”

Tietomurrosta epäilty Aleksanteri Kivimäki, 25, vangittiin käräjäoikeudessa viime kuussa poissaolevana. Häntä epäillään törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Hän on Twitterissä kiistänyt syyllistyneensä tietomurtoon.

Kivimäki on etsintäkuulutettu ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Hänet on myös lisätty Euroopan poliisiviranomaisen Europolin etsityimpien listalle.

Leposen mukaan epäillyn olinpaikkaa selvitetään edelleen.

”Meille ei ole täsmentynyt, missä hän saattaisi olla. Tietynlaisia arvauksia on tehty”, Leponen sanoo.

Krp on aiemmin arvellut, että epäilty saattaisi olla Euroopassa. Kivimäki itse on vihjannut oleskelevansa Britanniassa.

Tietomurto tuli julkisuuteen vuonna 2020. Vastaamo kertoi lokakuussa 2020 joutuneensa kiristyksen kohteeksi. Asiakkaiden tietoja julkaistiin netissä, ja heiltä vaadittiin lunnaita tietojen levittämisen uhalla.

Kivimäen epäillään julkaisseen asiakkaita koskevaa materiaalia Tor-verkossa ja osallistuneen sekä Vastaamon että asiakkaiden kiristämiseen.

Krp:n Leponen kehottaa tietomurron uhreja edelleen tekemään rikosilmoituksen ja antamaan poliisille lausuman asiasta. Tähän mennessä rikosilmoituksen tehneitä on vajaat 23 000, joista runsaat 7 000 on antanut lausuman.

STT ja HS ovat julkaisseet Kivimäen nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa, sillä hän on aiemmin syyllistynyt vastaaviin vakaviin rikoksiin. Lisäksi Vastaamon tietomurrolla on ollut laajaa yhteiskunnallista merkitystä.