Heinäkuussa erätuotteena myynnissä olleessa Vemondon vegaanisessa dippikastikkeessa on havaittu kohonneita lyijy- ja kromipituuksia.

Kyseistä dippikastiketta on ollut myynnissä 62 myymälässä heinäkuussa.

Päivittäistavarakauppa Lidl ilmoittaa vetävänsä takaisin erän vegaanista dippi­kastiketta. Lidl kertoo tiedotteessaan, että tuotteen omavalvonnassa on todettu kohonneita lyijy- ja kromipituuksia.

Kyseessä on Vemondon vegaaninen linssi-curry-dippi, jota on myyty erätuotteena heinäkuussa 2022. Tuotteen parasta ennen -päiväys on 6.4.2024.

Tiedotteen mukaan dippikastiketta on myyty 62 Lidlin myymälässä pääasiassa Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Lidl kehottaa jättämään tuotteen syömättä ja palauttamaan sen lähimpään myymälään. Tuotteen hinta hyvitetään asiakkaalle.