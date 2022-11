Keskusrikospoliisi on saanut Wille Rydmanin seksuaalirikosepäilyä koskevan esitutkinnan valmiiksi.

Seuraavaksi syyttäjä ratkaisee, onko Rydmania vastaan syytä nostaa syyte ja viedä siten rikosepäily käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Poliisi epäilee kansanedustajan syyllistyneen seksuaalirikokseen vuonna 2015. Teon epäillään kohdistuneen täysi-ikäiseen uhriin.

Poliisi ei ole kertonut julkisuuteen, mistä seksuaalirikoksesta kansanedustajaa epäillään. Rikosnimikettä ei mainita myöskään torstaisessa tiedotteessa.

Rydman on kiistänyt syyllistyneensä seksuaalirikokseen. Hän on todennut Facebookissa, että poliisin esitutkinta perustuu ”yhden ihmisen hänestä esittämiin perättömiin väitteisiin”.

Keskusrikospoliisi aloitti esitutkinnan viime kesänä.

Poliisi alkoi selvittää Rydmanin toimintaa sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat julkaisi kesäkuussa laajan jutun aiheesta. Useat nuoret naiset kertoivat jutussa Rydmanin ahdistavalta tuntuneesta käytöksestä.

Keskusrikospoliisi teki esiselvityksen Rydmaniin liittyvistä väitteistä jo kaksi vuotta sitten, mutta esiselvitys lopetettiin silloin noin viikon jälkeen. Poliisin mukaan mikään tuolloin ilmi tullut teko ei ylittänyt tutkintakynnystä, eikä esitutkintaa aloitettu.

HS:n jutun julkaisun jälkeen keskusrikospoliisi ilmoitti tavoittelevansa kuultavaksi kahta naista, jotka kertoivat jutussa Rydmanin kohdelleen heitä epäasiallisesti. Poliisi ei ollut puhuttanut heitä aiemmassa esiselvityksessään.

Esitutkinta aloitettiin poliisin mukaan viime kesänä, koska poliisi sai uusia tietoja ja kuuli henkilöitä, joita ei ollut kuultu vuoden 2020 esiselvityksessä.

Rydman on kiistänyt jutun tiedot ja tehnyt tutkintapyynnön Helsingin Sanomista. Helsingin poliisilaitos on aloittanut tutkintapyynnön perusteella esitutkinnan HS:n artikkelista. Se on edelleen kesken.