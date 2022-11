Ennätyslahjoituksen arvo on noin 56 miljoonaa euroa.

Suomi lahjoittaa jälleen lisää puolustustarvikeapua Ukrainalle, nyt lähtee jo kymmenes asepaketti.

Puolustusministeriö tiedotti asiasta torstaina sen jälkeen, kun presidentti päätti asiasta valtioneuvoston esityksestä.

Huomionarvoista on, että pian lähtevä erä on siis jo kymmenes ja sen arvo on 55,6 miljoonaa euroa. Se on isoin erä tähän mennessä.

Summaa voi verrata siihen, että kaikkien Suomen lahjoittamien puolustustarvikepakettien yhteisarvo on nyt runsaat 160 miljoonaa euroa.

”Ukraina tarvitsee edelleen tukea puolustaessaan maataan. Nyt lähetettävä kokonaisuus puolustustarvikkeita on laajuudeltaan tähän asti päättämistämme suurin”, toteaa tiedotteessa puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Ministeriö ei avaa mitenkään, mikä on apupaketin sisältö, aikataulu ja toimitustapa, mikä on ollut käytäntö aiemminkin. Ministeriön mukaan lisäavussa on huomioitu Ukrainan tarpeita ja Puolustusvoimien resurssitilannetta.

Se tiedetään varmasti, että Suomi lähetti heti Venäjän hyökättyä Ukrainaan rynnäkkökivääreitä, niihin ammuksia ja kertasinkoja.

Sen sijaan Ukrainan rintamilta tulleissa somevideoissa on näkynyt joitakin suomalaisia puolustusvälineitä, kuten tykin ammuksia, kranaatinheittimiä, Pasi-miehistönkuljetusajoneuvoja ja ilmatorjuntakanuuna.

Yksi suomalainen Pasi-panssariajoneuvo on melko suurelle varmuudella myös tuhoutunut taisteluissa.

Myös Ruotsi ilmoitti tällä viikolla ennätyssuuresta uudesta aseapupaketistaan Ukrainalle. Pakettiin kuuluu muun muassa ilmatorjunta-aseistusta, mitä Ukraina on viime aikoina toivonutkin, samoin talvivaatetusta.

Ukraina on Venäjän hyökkäyksen jälkeen pyytänyt ja saanut materiaaliapua sekä Euroopan unionin että Naton jäsenmailta, varsinkin Yhdysvalloilta.