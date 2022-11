Lohjan kaupunginvaltuusto kutsui kaupunginjohtajan virkaan Pasi Perämäen. Edeltävä kaupunginjohtaja irtisanoutui sekavan vyyhdin lopuksi.

Lohjalla on ollut tänä vuonna monta kaupunginjohtajaa.

Lohjan sekava johtajatilanne selkeni vihdoin, kun kaupunginvaltuusto nimitti virkaan diplomi-insinööri Pasi Perämäen.

Valtuusto päätti asiasta yksimielisesti kokouksessaan 16. marraskuuta.

Asiasta ovat uutisoineet aiemmin muun muassa Länsi-Uusimaa ja Yle.

Edeltävä kaupunginjohtaja Jarkko Härmälä irtisanoutui koeajalla lokakuun alussa. Tätä ennen Härmälä nuhteli paikallispoliitikot poikkeuksellisessa puheenvuorossaan. S-ryhmän hotelliketju Sokotelin entinen toimitusjohtaja, espoolainen Härmälä valittiin virkaan huhtikuussa.

Nyt kunnanjohtajaksi kutsuttu Perämäki ei suinkaan ole Lohjalla uusi nimi. Hän on toiminut Lohjalla 30 vuotta erilaisissa johtotehtävissä, viimeisimpänä teknisenä johtajana, sekä kaksi kertaa vt. kaupunginjohtajana.

Häntä myös pyydettiin useamman kerran hakemaan kaupunginjohtajaksi valintakierroksella, jossa päädyttiin Härmälän nimittämiseen. Härmälän erottua valtuusto pyysi Perämäkeä Lohjan kaupunginjohtajaksi.

Perämäen nimi nousi esille myös Härmälään liittyvissä kohuissa.

Perämäki sai Härmälältä varoituksen, joka liittyi isohkoa konehankintaa koskevasta toimivallan ylityksestä. Kyse oli kaivurikuormaaja­hankinnan puutteellisesta kilpailutuksesta.

Länsi-Uusimaa kertoi syyskuussa, että useimpien paikallispoliitikkojen mielestä Härmälän antama varoitus oli liioittelua.

Lohjan kaupunginjohtajavyyhdistä kiinnostavan tekee se, mitä kulisseissa tapahtui.

Härmälän poikkeukselliselle puheelle, jossa hän siis moitti paikallispoliitikkoja, kipinän antoi Länsi-Uusimaan toimittajan Jukka Nurmilaakson kolumni. Siinä toimittaja kertoi saaneensa useista kaupungin työntekijöiden kanssa käymistään taustakeskusteluista käsityksen, että kaupungin johdossa ongelmia ratkaistaan huutamalla ja jopa uhkailemalla.

Osa henkilökunnasta kertoi pelkäävänsä. Ilmeisesti Härmälän Perämäelle antama varoitus on vahvistanut pelkoa. Lehden mukaan tunnelma on kireä etenkin kaupungintalolla. Härmälä kiisti kaiken.

Ilmeisesti tilanteen ratkaistakseen Härmälä ohjeisti valtuustolle pitämässään puheenvuorossaan valtuutettuja siitä, kuinka asioita tulisi kunnassa käsitellä. Hänen mukaansa vallitsevasta huonosta ilmapiiristä ei oltu keskusteltu yhteisten pelisääntöjen mukaan.

Hän viittasi puheessaan suoraan henkilöstöjaoston puheenjohtajan Pirjo-Leena Forsströmin (sd) koolle kutsumaan luottamukselliseen kokoukseen, jossa oli käsitelty kaupungin työilmapiiriä.

Kaupunginvaltuusto käsitteli Härmälän irtisanoutumisen 12. lokakuuta. Irtisanoutuminen oli tilaisuudessa ilmoitusluonteinen asia, josta ei keskusteltu.

HS:n tavoittamat paikallispoliitikot eivät halua kommentoida Härmälän irtisanoutumiseen liittyviä tapahtumia. Osa vetoaa johtajasopimukseen.

On kuitenkin mahdollista, että Forsströmin julkinen nuhteleminen on vauhdittanut irtisanoutumis­päätöstä. Toisaalta julkisuudessakin on pohdittu sitäkin, josko kyse oli yritysmaailman säännöstön ja kunnallispolitiikan lainalaisuuksien yhteentörmäyksestä. Tapahtumien selitys voi lopulta olla monen osasen summa.

Paikallispoliitikot kertovat kuitenkin nyt olevansa tyytyväisiä työrauhan laskeutumiseen.

Perämäen pesti on määräaikainen ja kestää valtuustokauden eli vuoden 2025 loppuun. Hän aloitti virassa välittömästi. Perämäen työsuhteessa ei ole koeaikaa.

Kuluvalla valtuustokaudella selvitetään, miten pormestarimalli soveltuisi Lohjalle.