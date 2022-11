26-vuotiasta pirkanmaalaista miestä epäillään Aamulehden mukaan jopa 271 seksuaalirikoksesta.

Pirkanmaalaista miestä epäillään laajasta seksuaalirikosten sarjasta, jossa on ainakin 156 uhria. Epäilty on tutustunut nuoriin eri viestisovelluksissa. Kuvassa rikoksiin käytettyjä puhelimia.

Ainakin 156 lapsen ja nuoren epäillään joutuneen uhriksi Valkeakosken laajassa seksuaalirikosten sarjassa, kertoo Aamulehti.

Epäiltyjä rikoksia on Aamulehden mukaan 271. Osa uhreista on joutunut rikoksen uhriksi useampaan kertaan. Joukossa on jopa 10-vuotiaita lapsia. Uhreista iso osa on valkeakoskelaisia, mutta heitä on myös muualta Suomesta.

Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario, tapauksen tutkinnanjohtaja Hannu Kallioniemi kertoo Aamulehdelle, että vyyhti on täysin poikkeuksellinen koko Suomen mittakaavassa sekä uhrien ja rikosten valtavan määrän että toiminnan keston takia. Epäilty toiminta on kestänyt vuodesta 2016 lähtien.

Epäillyistä rikoksista vakavimmat ovat lehden mukaan kaksi raiskausta. Kallioniemi kertoo lehdelle, että epäillyt raiskaukset liittyvät tilanteisiin, joissa epäilty on tarjonnut nuorelle alkoholia tai huumetta.

Miehen epäillään myös pyytäneen uhreja lähettämään seksuaalisia tekoja sisältäviä kuvia ja videoita osin vastiketta vastaan. Aamulehden mukaan kyse on sadoistatuhansista kuvista, viesteistä ja videoista.

Sisä-Suomen poliisi tiedotti huhtikuussa, että 26-vuotiasta pirkanmaalaismiestä epäillään muun muassa useista törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, seksuaalipalvelujen ostamisista nuorelta sekä pakottamisista seksuaaliseen tekoon .

Mies on ollut vangittuna syyskuusta 2021 lähtien.

Tekojen epäillään alkaneen vuonna 2016 ja ne ovat jatkuneet syksyyn 2021 asti. Rikoksen uhreina on pääsääntöisesti ollut 10–17-vuotiaita tyttöjä, huhtikuun tiedotteessa kerrotaan.

Epäilty on tiedotteen mukaan tutustunut nuoriin eri viestisovelluksissa ja pyrkinyt saamaan nuorilta seksuaalisia tekoja sisältäviä kuvia tai videoita. Epäilty on tarjonnut osalle uhreista vastineeksi esimerkiksi rahaa tai alkoholia. Hän on myös lähettänyt itsestään nuorille seksuaalista materiaalia.

Epäilty on myös levittänyt joidenkin uhrien arkaluontoista materiaalia eteenpäin.

Syyttäjä Leena Koivuniemi Länsi-Suomen alueen syyttäjälaitoksesta kertoo nyt Aamulehdelle, että asian käsittely oikeudessa menee todennäköisesti aikaisintaan ensi vuoden helmikuulle.