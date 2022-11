Työmatkalaisten kannattaa olla maanantaiaamuna tarkkana etenkin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Ajokeli on maanantaiaamuna edelleen huono Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Viikonlopun lumikertymä ja maanantaiaamuna saapuva uusi lumisadealue saattavat vaikeuttaa työmatkaliikennettä.

"Aamulla saapuu seuraava lumisadealue, joka osuu aikalailla samoille alueille kuin sunnuntain sateet. Sen takia on voimassa varoitus huonosta ajokelistä”, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki.

Rauhamäen mukaan lumisade jatkuu Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa ainakin maanantai-iltaan saakka ja väistyy sitten hitaasti.

"Tiistaiaamuun mennessä nämä sateet pitäisi olla ohi”, hän sanoo.

"Lumikertymä näyttäisi olevan Uudellamaalla 4-6 senttiä, Varsinais-Suomessa vähän vähemmän.”

Sisämaassa kertymät jäävät rannikkoa matalammiksi.

Myös jalankulkijoiden kannattaa olla Rauhamäen mukaan tarkkana Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, sillä satanut lumi tamppautuu jalkakäytäville ja voi muuttua liukkaaksi.

"Aamun tunneille asti on varoitus voimassa myös jalankulkijoille.”

Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja Känsi-Suomessa voi olla selkeää. Pakkasta on kahdesta kahdeksaan astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

Pohjois-Suomessa on selkeää tai poutaa ja pakkasta. Aivan Pohjois-Lapissa pakkasta voi olla noin 25 astetta, etelämpänä puolestaan 8-18 astetta.

Viikonlopun aikana lunta pyrytti erityisesti aivan etelärannikon tuntumassa. Suurimmat lumikertymät osuivat Uudellemaalle, ja Porvoossa mitattiin 8 senttiä lunta, josta suurin osa satoi sunnuntain aikana. Eniten lunta on tällä hetkellä kuitenkin Lapissa. Suurin lumensyvyys on Enontekiössä, jossa lunta on 23 senttiä.

Viikonlopun lumisateesta huolimatta liikenneonnettomuuksia on ollut verrattain vähän. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan, että kolareita ja ulosajoja oli sunnuntain aikana yhteensä kuusi. Varsinais-Suomessa pelti rytisi illan aikana pari kertaa, joten myös siellä liikenne on sujunut toistaiseksi rauhallisesti.

"Aamun liikenne kertoo varmasti tilanteen paremmin”, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta todetaan.