Rajavartio­laitos epäilee, että Suomeen tuotu alaikäinen tyttö on joutunut törkeän ihmiskaupan ja törkeän raiskauksen uhriksi.

Rajavartiolaitoksen mukaan rikoksista epäilty on Suomessa asuva ulkomaalaistaustainen henkilö. Hänen epäillään järjestäneen laittomasti Suomeen alaikäisen, tekohetkellä 15-vuotiaan tytön.

”Esitutkinnan perusteella uhri on joutunut Suomeen saapumisen jälkeen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Rikosten pääepäilty on ollut tutkintavankeudessa 9.9.2022 lähtien ja hän on edelleen vangittuna”, Rajavartiolaitos kertoi tiedotteessa maanantaina.

Uhrin suojelemiseksi viranomaiset eivät kerro asiasta enempää. Epäillyt rikokset paljastuivat Rajavartiolaitoksen ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä Kemissä kesäkuussa. Nyt esitutkinta on valmistunut ja juttu siirtyy syyttäjän harkittavaksi.