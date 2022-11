Suunnittelukilpailun voittajat kuvittavat Kelan äitiyspakkausten laatikoita vuosina 2024–2029.

Kansaneläkelaitos eli Kela julkisti maanantaina äitiyspakkauksen laatikon ulkokuosit tuleville vuosille. Nyt julkistettuja laatikkokuoseja on yhteensä kolme, ja niitä käytetään vuosina 2024–2029.

”Suomen kuuluisin laatikko on saanut kolme uutta kuvitusta”, kertoi Kela tiedotteessaan maanantaina.

Äitiyspakkaus täyttää tänä vuonna 85 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Kela järjesti vuodelaatikon kuvituksesta suunnittelukilpailun, joka oli suunnattu nuorille visuaalisen suunnittelun osaajille.

Kilpailuun osallistui 55 työtä. Visuaalisen alan ammattilaiset ja Kelan asiantuntijat valitsivat niistä yhdeksän työtä jatkoon. Nämä yhdeksän finalistia olivat mukana yleisöäänestyksessä, jossa annettiin lähes 23 000 ääntä. Niiden perusteella valittiin kolme voittajaa.

Vuosien 2024–2025 laatikossa käytetään Heli Hyppösen suunnittelemaa ”Satumetsä”-kuosia. Sinipohjaisessa kuosissa seikkailee suomalaisesta luonnosta tuttuja asioita kuten jäniksiä, hiiriä, kuusipuita ja lunta.

Vuosien 2026–2027 laatikon kuvitukseksi tulee Eveliina Muotkavaaran kuosi. Kelan mukaan Muotkavaaran ”Kuvitellaan tulevaa” -nimisessä kuosissa on aikuisen ja lapsen yhteistä mielikuvitusleikkiä ja avaruusteemaa. Laatikon päävärit ovat beige, oranssi ja sininen.

Vuosien 2028–2029 laatikko on Riina Haapakallion käsialaa. Haapakalllion ”Lämpö”-kuosissa on kuvitusta metsästä, joka Kelan mukaan symboloi monelle suomalaiselle rauhaa, tasapainoa ja harmoniaa. Oranssilla pohjalla on muun muassa karhuemo pentunsa kanssa ja muita suomalaisia eläimiä.

”Äitiyspakkauksen sisältö ja sen kuosit ovat kestäneet hyvin aikaa, koska olemme kuunnelleet tarkasti asiakkaittemme toiveita. Tästä syystä halusimme myös tarjota asiakkaille mahdollisuuden äänestää pakkauksen kuosista. Asiakkaillehan tätä tehdään”, Kelan lapsiperhe-etuuksien päällikkö Johanna Aholainen sanoo Kelan tiedotteessa.

Kela jakaa vuosittain vähän alle 40 000 pakkausta.

Äitiyspakkauksen ottaa suurin osa suomalaisista lapsiperheistä. Ensisynnyttäjistä lähes kaikki valitsevat äitiyspakkauksen. Kaikista äideistäkin vain kolmasosa ottaa äitiysavustuksen 170 euron arvoisena raha-avustuksena. Monessa perheessä laatikko toimii vauvan ensisänkynä, ja myöhemmin säilytyslaatikkona ehkä jopa vuosikymmenten ajan.

Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain. Vuoden 2024 äitiyspakkauksen laatikon kuosi on sama kuin tänä vuonna. Tulevan vuoden pakkauksen sisällön Kela julkistaa joulukuussa.