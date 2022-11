Leukaluu löytyi vanhan puulukion korjaustyömaalta lattian alta. Asiantuntijan arvion mukaan luu kuuluu 1600- tai 1800-luvulla eläneelle ihmiselle.

Vanhan puulukion korjaustyömaalta Viitasaarella löytyi ihmisen leukaluu, poliisin tiedotteessa kerrotaan. Poliisille ilmoitettiin löydöstä viime viikon perjantaina.

Luu oli tiedotteen mukaan löytynyt maa-aineksen seasta lattian purkamisen yhteydessä. Rikoskomisario Saara Asmundela Sisä-Suomen poliisista kertoo, että löydön teki korjaustyömaan työntekijä.

Poliisi konsultoi asiassa Keski-Suomen museota ja Museovirastoa.

”Asiantuntija arvioi leukaluuta valokuvien perusteella”, Asmundela kertoo.

Asiantuntijan arvion mukaan luu on kuulunut henkilölle, joka on syönyt viljaa käsijauhinkivillä. Tämän sekä läheisten hautausmaiden käytön ajoittumiseen liittyvien tietojen perusteella asiantuntija arvioi, että leukaluu on peräisin 1800-luvulla tai noin 1600-luvulla eläneestä henkilöstä.

Sitä, miten leukaluu oli päätynyt lattian alle, ei Asmundelan mukaan tiedetä.

”Asiantuntijalla oli jonkinlaisia ehdotuksia, mutta ei mitään sellaista, mistä voisi tiedottaa. Tällaista on hyvin vaikea selvittää, koska kyse on näin pitkän ajan takaisista tapahtumista”, Asmundela kertoo.

Asiassa ei epäillä rikosta. Poliisi on toimittanut leukaluun haudattavaksi Viitasaaren seurakunnalle.