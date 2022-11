Uusimaa erottuu nyt Suomessa lumimäärällään, ja esimerkiksi Helsingissä on enemmän lunta kuin Kuopiossa. Lapissa tehtiin maanantaina kuluvan talven pakkasennätys.

Viime päivinä Etelä-Suomeen on satanut runsaasti lunta. Uudellamaalla on nyt toiseksi eniten lunta Suomessa Lapin jälkeen.

Uusimaa erottuu tällä hetkellä lähes koko muusta maasta poikkeuksellisen runsaan lumitilanteensa takia. Uudenmaan alueella on toiseksi eniten lunta Suomessa Keski- ja Pohjois-Lapin jälkeen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen.

Helsingissä Kumpulan kohdalla lunta on yhdeksän senttimetriä. Se on huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Kuopiossa, jossa lunta on tällä hetkellä vain kolme senttimetriä.

Koko Uudellamaalla on Keräsen mukaan nyt laajasti noin 5–10 senttimetriä lunta.

Keski- ja Pohjois-Lapissa päästään laajoilla alueilla yli 10 senttimetrin kinoksiin, Keränen sanoo. Eniten lunta koko Suomessa on Enontekiöllä: peräti 23 senttimetriä. Porvoossa lunta on 11 senttimetriä.

Suomesta löytyy yhä myös täysin lumettomia paikkoja.

”Länsirannikolla ainakin on aika paljon nollan senttimetrin lukemia. Myös maan etelä- ja keskiosissa on paikkoja, missä lunta on joko ihan vähän tai ei ollenkaan.”

LumiTilanne ei ole Keräsen mukaan muuttumassa suuremmin ainakaan muutamaan päivään. Alkaneella viikolla voi kuitenkin esiintyä ajoittaisia lumikuuroja eri puolilla maata.

”Mutta mitään isompaa lumisadetta ei ole nyt näköpiirissä. Lunta saattaa kertyä paikoin joitakin senttejä.”

Lämpötilat pysyttelevät lähipäivinä enimmäkseen pakkasen puolella, joten lumet eivät ole ihan heti sulamassa. Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötilat liikkuvat muutaman pakkasasteen ja kymmenen pakkasasteen välillä.

”Lapissa voi olla paikoin vähän pilvisyydestäkin riippuen kireämpääkin pakkasta, jopa alle 20 asteen lukemia.”

Lapissa tehtiin maanantaiaamuna kuluvan talven pakkasennätys, kun Sodankylän Vuotsossa mitattiin 26 pakkasastetta. On mahdollista, että pakkasennätys rikkoutuu vielä uudestaan kuluvalla viikolla, Keränen sanoo.

”Paikallisesti voidaan päästä kylmempiinkin lukemiin.”

Ilmatieteen laitos tiedotti maanantaina, että Perämeren jäätyminen on alkanut. Ensimmäiset jäät Suomen rannikolla ovat muodostuneet Perämeren pohjoisosan sisimpiin lahtiin Tornion ja Kemin edustalle.

”Näyttää siltä, että tämä tuleva viikko tarjoaa otolliset olosuhteet sille, että jääpeite pääsee hiljalleen laajenemaan. Loppuviikkoa kohden tilanne menee taas epävarmemmaksi, ja voi olla, että lämpötila nousee plussan puolelle”, Keränen kertoo.

Keräsen mukaan on näkyvissä pieni signaali siitä, että ensi viikon alkupuolella sää Etelä-Suomessa lämpenisi enemmänkin.

”Voi olla, että silloin siellä lumet sulavat. Mutta vielä on liian aikaista spekuloida.”