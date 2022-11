Oululainen K-Citymarket Kaakkuri päätti kauppiaan mukaan perua halal-merkityn broilerinlihan tilauksen ”ensireaktiona”, kun tuotteen eettisyydestä syntyi keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Oululainen K-Citymarket Kaakkuri perui liettualaisen halal-merkityn broilerinlihan tilauksen sen jälkeen, kun lihan eettisyys herätti vilkasta keskustelua paikallisessa Facebook-ryhmässä.

Keskustelu käynnistyi viime viikon perjantaina, kun ryhmässä julkaistiin kuva Maukas arki -broilerin rintafileestä, jonka paketissa oli halal-merkki. Kysymyksiä herätti se, miten eläin on Liettuassa teurastettu ja kuinka eettistä se on.

Ilman eläimen tainnutusta tehtävä halal-teurastus ei ole Suomessa sallittua. Ruokaviraston mukaan Suomessa myydään kuitenkin ulkomailla ilman tainnutusta tuotettua lihaa. Tainnuttamatta teurastetun lihan tuontia ei rajoiteta esityksessä eläinten hyvinvointilaiksi, joka annettiin eduskunnalle syyskuussa.

K-Citymarket Kaakkurin kauppias Päivi Raja-Aho kertoo, että päätös tilauksen perumisesta tehtiin maanantaina. Hänen mukaansa asiasta oli tullut Facebook-keskustelun ohella yksittäinen palaute suoraan kaupalle.

”Tilauksen peruminen oli ensireaktio. Halusimme selvitellä asiaa lisää. Mutta toki tiesimme, että emme ole tehneet mitään laitonta.”

Raja-Ahon mukaan he ovat nyt saaneet vahvistuksen tuotetta toimittavalta PNM Gourmet Oy:lta siitä, että liettualaisessa tuotantolaitoksessa eläimet tainnutetaan ennen halal-rituaalia.

Hän ajattelee, että on hyvä, että ruoantuotannon taustoista ja vastuullisuudesta keskustellaan.

”Nykyään on tärkeää tietää, mistä tuotteet tulevat ja miten vastuullista niiden tuotanto on. On aina hyvä, että ihmiset kiinnittävät huomiota siihen, mitä syödään.”

Raja-Aho on aloittanut K-Citymarket Kaakkurin kauppiaana viime keväänä. Hän kertoo, että nyt keskustelua herättänyt tuote on ollut kaupan valikoimissa jo ennen sitä.

”Tietyt asiakasryhmät ovat tuotetta halunneet ostaa. Isompana kauppana olemme tarjonneet asiakkaalle sen vaihtoehdon.”

Osalla tuotetta ostavista asiakkaista ostokriteerinä on voinut olla hinta, Raja-Aho sanoo. Liettualainen broilerinfilee on hänen mukaansa ollut edullisempi kuin vastaava suomalainen tuote. Kaupassa ei ole tällä hetkellä myynnissä suomalaista halal-merkittyä lihaa.

Myös tuotteen alhainen hinta herätti keskustelua Facebookissa. Raja-Ahon mukaan poikkeuksellisen alhaisen hinnan selitti tuolloin tarjous, joka tuotteessa oli siksi, että sen päiväys oli umpeutumassa.

Tilauksen perumisesta ei ole vielä tullut palautetta asiakkailta, Raja-Aho kertoo. Yksittäisiä paketteja saattaa hänen mukaansa olla vielä myynnissä.

”Huomenna torstaina sitä ei taida enää olla kaupassa. Voi olla, että loppuviikolla siitä tulee meille kyselyitä.”

Se, palaako tuote vielä myöhemmin kaupan valikoimiin, on Raja-Ahon mukaan vielä auki.

”Se on nyt harkinnassa. Tällä hetkellä tilaus on peruttu, mutta tuotteella on ollut käyttäjänsä.”

Perumispäätöksestä kertoi ensimmäisenä Maaseudun Tulevaisuus (MT).

Asiantuntija Leena Suojala Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:sta kertoi lehdelle, että eri maissa on käytössä eri halal-sertifikaatteja ja että halal-merkintöjä auditoivat useat firmat.

Keskon päivittäistavaratoimialan tuoretuotteiden osto- ja myyntijohtaja Janne Vuorinen puolestaan kertoi MT:lle, ettei Keskon valtakunnallisissa valikoimissa ole halal-lihaa, mutta yksittäisillä kauppiailla tuotetta voi olla myynnissä.