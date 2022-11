Mainonnan eettinen neuvosto antaa toistuvasti sosiaalisen median vaikuttajille huomautuksia piilomainonnasta.

Fitnessvaikuttajaksi kutsuttu Sonja Aiello julkaisi Instagram-kuvapalvelussa kuvan itsestään treenaamassa punaisissa housuissa.

”Nää on nimittäin täydelliset jalassa”, hän kirjoitti kuvan yhteydessä 68 000 Instagram-seuraajalleen.

Mainonnan eettinen neuvosto antoi perjantaina Aiellolle huomautuksen tästä ja eräistä muista julkaisuistaan piilomainonnan vuoksi. Neuvoston mielestä hän ei maininnut kuvassa riittävän selvästi, että kyse oli tuotteen kaupallisesta markkinoinnista.

Aiellon tapaus ei ole mitenkään ainutlaatuinen, sillä sosiaalisen median vaikuttajat saavat toistuvasti huomautuksia piilomainonnasta Mainonnan eettiseltä neuvostolta.

Kyse voi olla siitä, että yritys on antanut tuotteita tai maksanut rahaa somevaikuttajalle siitä, että hän esittelee yrityksen tuotteita julkaisussaan. Jos vaikuttaja ei ilmoita riittävän näkyvästi, että kyseessä on mainos, julkaisu on Mainonnan eettisen neuvoston mukaan hyvän tavan vastainen.

Huomautuksen saavat tyypillisesti samalla kertaa sekä somevaikuttaja että yhtiö, jonka tuotetta hän mainostaa. Somevaikuttajien tapaukset tulevat neuvoston käsittelyyn yksityishenkilöiden tekemien lausuntopyyntöjen perusteella.

”Mainonnan eettisen neuvoston tänä vuonna käsittelemät piilomainonta­tapaukset koskevat lähes yksinomaan Instagramia ja yksittäisissä tapauksissa muita alustoja. Vuosittain tulee käsiteltäväksi kymmeniä tämäntyyppisiä tapauksia. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta niistä on annettu huomautus eli kysymys on ollut piilomainonnasta”, kertoo Mainonnan eettisen neuvoston pääsihteeri Päivi Paloranta.

Mainonnan eettinen neuvosto on markkinointialan itsesääntelytoimielin. Se antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi tai mainos hyvän tavan mukainen.

Aiello kertoi huomautuksen tuoneiden julkaisujensa taustoista vastauksessaan Mainonnan eettiselle neuvostolle. HS ei ole tavoittanut Aielloa kommentoimaan asiaa.

”Olen Gymsharkin urheilija, ja he sponsoroivat minua urallani. Meillä on kuitenkin tarkat postausmäärät joka kuukaudelle eriteltynä. Nämä kaupalliset yhteistyöpostaukset, joista minulle maksetaan, on merkitty erittäin selvästi. Nuo lausuntopyynnössä mainitut postaukset ovat vain minun omia julkaisujani ilman korvausta. Minua ei ole velvoitettu julkaisemaan lausuntopyynnön kohteena olevia julkaisuja”, hän kirjoitti.

Mainonnan eettinen neuvosto piti julkaisuja kuitenkin mainoksina, joista olisi pitänyt ilmoittaa selvästi.

Myös entinen bloggaaja ja somevaikuttaja Anna Pastak on saanut lyhyessä ajassa neuvostolta lukuisia huomautuksia muun muassa vaatteiden ja koriste-esineiden piilomainonnasta.

Hän on tullut tunnetuksi Mungolife-blogistaan ja Instagram-julkaisuistaan, mutta kertoo luopuneensa julkisesta työstä tänä vuonna.

Neuvosto on antanut Pastakille kaikkiaan seitsemän huomautusta. Niistä viisi on tullut heinä–marraskuun aikana tänä vuonna, yksi vuonna 2020 ja yksi vuonna 2018. Huomautuksista kaksi koskee muuta asiaa kuin piilomainontaa.

Helsingin Sanomille Pastak arvostelee neuvoston linjaa mielivaltaiseksi ja liian tiukaksi. Hänen mielestään neuvosto pitää mainoksina sellaisiakin julkaisuja, jotka eivät hänen mielestään niitä ole.

Esimerkkinä hän mainitsee tilanteen, jossa somevaikuttajan julkaisussa näkyy jokin tuote, josta hän on aiemmin tehnyt yrityksen kanssa sovitun mainosjulkaisun. Kyse on Pastakin mielestä tällöin somevaikuttajan henkilökohtaisesta esineestä eikä mainostettavasta tuotteesta, jos uudet julkaisut on tehty aiemmin asianmukaisesti mainoksiksi merkittyjen julkaisujen jälkeen.

Pastakin mielestä on sattumanvaraista, ketkä somevaikuttajat saavat huomautuksia ja ketkä eivät.

”On olemassa järkyttävä määrä erilaisia vaikuttajia, jotka tekevät törkeää piilomainontaa, mutta eivät saa mitään sanktioita. Kyse on vain siitä, kenestä joku päättää tehdä valituksia”, Pastak sanoo.

Joissakin tapauksissa somevaikuttajat ovat vedonneet tietämättömyyteen mainonnan pelisäännöistä.

”Tämä oli ensimmäinen julkaisuni. Minulla ei tuolloin ollut minkäänlaista käsitystä siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Otin mallia toisten ihmisten postauksista”, eräs huomautuksen saanut henkilö kertoi mainonnan eettiselle neuvostolle antamassaan vastauksessa.

Välillä kyse on ollut rajanvedosta, onko mainonnasta ilmoitettu riittävän selvästi.

Yksi somevaikuttaja oli kirjoittanut julkaisunsa loppuun sanat ”mainos” ja ”yhteistyö”, mutta Mainonnan eettinen neuvosto ei pitänyt sitä riittävän näkyvänä ilmoituksena ja antoi huomautuksen. Neuvoston mukaan mainostunniste tulee olla helposti havaittavissa Instagram-julkaisussa heti tekstin alussa.

Mainonnan eettisen neuvoston pääsihteeri Paloranta ei halua arvioida, onko huomautuksilla vaikutusta somevaikuttajien toimintaan.

”Vastuulliset elinkeinonharjoittajat korjaavat menettelyään”, hän sanoo.