Paikalla olevat poliisit on varustautuneet järeästi, kertoo muun muassa Ilta-Sanomat.

Oululaiseen kouluun on tehty uhkaus ja poliisi on paikalla.

Oulussa sijaitsevaan Kiiminkipuiston kouluun on kohdistettu uhkaus, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisin mukaan uhkaus on esitetty sosiaalisen median palvelussa Jodelissa.

Poliisin mukaan toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, että uhkaaja aikoisi toteuttaa uhkauksen.

Kiiminkipuiston koulu sijaitsee Kiimingin kaupunginosassa. Koulussa on noin 600 oppilasta peruskoulun 6.–9. luokilta.

Tilanne koulussa on rauhallinen, Oulun poliisilaitokselta kerrotaan. Oppilaat on kuitenkin toistaiseksi komennettu pysymään sisällä luokissa.

Ilta-sanomien haastatteleman silminnäkijän mukaan koululla olevat poliisit ovat raskaasti varustautuneita.

HS:n tavoittama koulun apulaisjohtaja Elvira Siira vahvistaa, että oppilaat havaitsivat uhkausviestin Jodel-sovelluksessa iltapäivällä.

”Siinä sanottiin, että ampuminen alkaa kello 13.30, ja että se ei ole vitsi. Huutomerkki”, Siira sanoo.

Iltapäivällä varttia yli kahdelta koululla ei ollut merkkejä uhkauksen toteutumisesta.

”Eikä toivottavasti tule.”

Siira kertoo, että poliisi on paikalla ja operaatio on edelleen käynnissä. Koulun henkilökunta noudattaa poliisien ohjeita.

”Oppilaat ovat opettajien johdolla luokissa ja ovet on lukittu.”

Koulussa on kuulutettu, että kaikkien on pysyttävä paikallaan. Tunnelma on hänen mukaansa kuitenkin rauhallinen.

Poliisitarkastaja Marko Savolainen Poliisihallituksesta kertoi HS:lle syyskuussa, että valtaosa koulu-uhkauksista on ilkivaltaa ja osoittautuu aiheettomaksi.

Myös vitsillä tehdyistä uhkauksista voi kuitenkin tulla tekijälle kovia seurauksia.

”Jos teko on tulkittavissa laittomaksi uhkaukseksi, joka on aiheuttanut perusteltua pelkoa, saattaa joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen”, Savolainen sanoi tuolloin.

”Jos uhkaus on niin konkreettinen, että poliisi joutuu toimimaan, pahimmassa tapauksessa voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, kun pohditaan, miten paljon poliiseja on sidottu aiheettomasti hälytettyyn tehtävään.”

Uutinen päivittyy.