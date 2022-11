Poliisi on edistynyt Tampereen katuryöstöjen selvittämisessä.

Tampereella tehdyistä katuryöstöistä 11 ryöstön tekijät ovat poliisin tiedossa. Epäiltynä on 15 miestä ja poikaa, jotka ovat Tampereelta, Valkeakoskelta ja Helsingistä, kertoo Aamulehti. Tapauksia on kaikkiaan 21, eli kymmenen on vielä selvittämättä.

Sisä-Suomen poliisilaitos kertoi aiemmin tällä viikolla, että ryöstöt ovat kohdistuneet ennalta tuntemattomiin uhreihin. Ryöstösaaliiksi on tavoiteltu rahaa, pankkikortteja, puhelimia, kuulokkeita tai merkkivaatteita. Uhreja on uhattu väkivallalla tai teräaseella, pahimmassa tapauksessa on käytetty väkivaltaa. Kolmessa tapauksessa uhrin kasvoille on sumutettu sumutetta.

Ryöstöissä on ollut tekijöitä kahdesta neljään, tyypillisesti 15–20-vuotiaita, jotka ovat naamioituneet. Kahdessa tapauksessa epäillyt ovat alle 15-vuotiaita.

Tampereen kaupungin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula liittää tapaukset niin sanottuun roadman-kulttuuriin, jossa tavoitellaan rikoksilla rahoitettua kallista elämäntapaa.

”Isossa kuvassa tämä on tosi huolestuttava ilmiö, ja se, että mitään yksittäistä ratkaisua tai hokkus pokkus -temppua ei ole”, Perttula sanoo Aamulehdelle.