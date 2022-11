Perjantaina porvoolaiskoulussa löytyi jo neljäs nuppineula kouluruoan seasta, ja tällä kertaa nuppineula päätyi oppilaan suuhun. Ilkivallan tekijää ei vielä tiedetä, ja asiasta on nyt tehty rikosilmoitus.

Porvoolaiskoulussa on löytynyt jo neljä nuppineulaa kouluruoan seasta. Perjantaina asiasta tehtiin rikosilmoitus. Kuvituskuva.

Oppilas meinasi nielaista nuppineulan perjantaina porvoolaisessa Kvarnbackenin koulussa. Nuppineula päätyi oppilaan suuhun kouluruoan seassa.

Nuppineula saatiin pois oppilaan suusta ennen nielemistä. Porvoon kaupungin sivistysjohtaja Sari Gustafsson ei kommentoi, saiko oppilas vammoja tilanteessa.

”Ilmeisesti hän on käynyt terveydenhoitajan luona”, Gustafsson sanoo.

Kyseessä oli jo neljäs kerta, kun Kvarnbackenin koulussa löytyi ruoan seasta nuppineula kouluruokailun yhteydessä.

Edelliset nuppineulat löydettiin kuluvan viikon torstaina ja maanantaina. Ensimmäinen nuppineula löytyi kouluruoan seasta Gustafssonin mukaan muutama viikko sitten.

Ennen perjantain tapahtumia nuppineulat on huomattu ruoan seassa jo lautasella, eivätkä ne ole ehtineet joutua suuhun asti.

Asiasta on perjantaina tehty rikosilmoitus.

Kvarnbackenin koulu on Porvoon suurin ruotsinkielinen peruskoulu, jossa on luokat 1–6 sekä esikoulu.

Poliisi oli paikalla koulussa torstaina ja tutkii nyt tapahtunutta, Gustafsson kertoo.

Vielä ei tiedetä, miten nuppineulat ovat ruoan sekaan päätyneet. Tapausta on Gustafssonin mukaan pystytty nyt rajaamaan, mutta hän ei avaa tutkintaa tarkemmin.

”Meillä on tuntuma tapahtuneesta, ja pääsemme eteenpäin. Asia etenee hyvin.”

Gustafsson painottaa, että on tärkeää, että oppilaiden kodeissa keskustellaan nyt tapahtuneesta.

”Jos ja kun asiaa pitää selvittää tarkemmin, kotien apu on kullanarvoista. Voi olla, että joku oppilas on nähnyt jotain ja että kotona asiasta uskaltaa avautua.”

Porvoon kaupunki tiedotti kouluruoan seasta löytyneistä nuppineuloista ensimmäisen kerran torstaina. Tiedotteessa kerrottiin, että koulussa on ryhdytty asian takia toimenpiteisiin. Ruokalan ovet on lukittu ruokailuajankohtien väliseksi ajaksi ja yleisiltä ilmoitustauluilta on kerätty pois kaikki nuppineulat.

Perjantaista alkaen oppilaat eivät myöskään ole saaneet itse annostella ruokaa lautaselle, vaan sen ovat tehneet aikuiset. Lisäksi aikuisten läsnäoloa ja valvontaa on lisätty ruokalassa.

Oppilaille on myös kerrottu, miten vakavasta asiasta on kyse.

Osa oppilaista on Gustafssonin mukaan reagoinut tilanteeseen vahvasti.

”Osa oppilaista kokee ahdistusta ja pelkoa. Opettajat ja muu koulun henkilökunta ovat olleet oppilaiden tukena.”

Oppilaille aiotaan tarjota myös jälkikeskusteluja.

”Osa reagoi heti ja osa viiveellä, joten joudumme pitämään tätä agendalla, vaikka asia ratkeaisi.”

Koulussa ei Gustafssonin mukaan aiemmin ole tapahtunut vastaavaa ilkivaltaa.

”Tämä on ainutkertaista ja yllättävää. Koska kyseessä on alakoulu, tämä on erityisen huolestuttavaa, sillä asia koskee niin pieniä lapsia, jotka ovat hyvin luottavaisia.”