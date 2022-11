Etelä-Suomessa sää on nyt vuodenaikaan nähden talvisempaa kuin yleensä, mutta pohjoisemmassa taas on selvästi lauhempaa.

Alkava viikko käynnistyy melko talvisena koko Suomessa, ja sää jatkuu koko maassa hyvin samankaltaisena kuin se on ollut kuluneen viikon, kertoo päivystävä meteorologi Ville Siiskonen Ilmatieteen laitokselta.

Sunnuntaina aamupäivästä lunta pyrytti kevyesti monissa osin maata, mutta ensi viikolle lumisateita ei juuri ole luvassa.

Maa pysyy kuitenkin valkeana siellä, missä lunta jo on, sillä lähes koko maahan on luvattu ensi viikolle pilvipoutaa pikku pakkasessa. Loppuviikkoa kohden pakkanen voi vielä aavistuksen kiristyä.

”Tällä hetkellä etelässä on talvisempaa kuin yleensä tähän aikaan vuodesta, mutta maan keskiosista Lappiin taas on lauhempaa”, Siiskonen sanoo.

Uudellamaalla ja Pirkanmaalla on myös lunta enemmän kuin tavallisesti tähän aikaan vuodesta, mutta esimerkiksi Kainuussa, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa lunta on taas harvinaisen vähän vuodenaikaan nähden.

Kylmintä on tällä hetkellä Itä-Suomessa, jossa pakkasta on ollut jo jopa kymmenkunta astetta. Ensi viikolle itään on luvassa pakkasta viidestä kymmeneen asteeseen.

Lämpimintä taas on Ahvenanmaalla, jossa lämpötila kohoaa ensi viikollakin plussan puolelle parin asteen verran.

Miten pitkään harvinaisen talvisesta säästä saadaan etelässä nauttia?

”Sitä on vielä mahdotonta sanoa, mutta ainakin nyt ensi viikon”, Siiskonen sanoo.