Kvarnbackenin koulussa neljän oppilaan kouluruoasta löytyi marraskuussa nuppineula. Uusia tapauksia ei ole enää viime perjantain jälkeen tapahtunut.

Neljän lapsen lautaselle on päätynyt marraskuussa nuppineula. Kuvituskuva.

Kvarnbackenin koulussa Porvoossa kouluruokaan päätyneiden nuppineulojen laittajaa ei vieläkään tiedetä, kertoo kaupungin koulutusjohtaja Rikard Lindström.

Kaupunki kertoi marraskuussa, että neljän lapsen lautaselle oli päätynyt eri päivinä nuppineula. Uusimmassa tapauksessa yksi lapsi ehti saada neulan suuhunsa asti, mutta lopulta se saatiin pois ennen nielemistä.

Kaupunki ei kommentoi saiko lapsi tilanteessa vammoja. Koulu ei myöskään kommentoi lasten ikää. Koulu on Porvoon suurin ruotsinkielinen peruskoulu, jossa on luokat 1–6 sekä esikoulu.

Uusimman tapauksen jälkeen, viime viikon perjantaina, koulu teki asiasta rikos­ilmoituksen.

Koululla uskotaan, että nuppineulojen laittaja on oppilas. Poliisitutkinnassa ei kuitenkaan ole poissuljettu aikuisiakaan.

”Meillä on vahva epäilys siitä, että tämä on oppilaiden keksimä asia”, Lindström sanoo.

Hyvä asia on kuitenkin se, ettei uusia tapauksia ole enää viime perjantain jälkeen tapahtunut.

Tapausten vuoksi koululla oppilaat eivät myöskään saa itse annostella ruokaa lautaselleen, vaan sen tekevät aikuiset. Lisäksi aikuisten läsnäoloa ja valvontaa on lisätty ruokalassa. Valvontaa tekemässä on myös vanhempia.

Jotta valvonta olisi helpompaa, koululla on siirrytty muun muassa pienempiin ruokailu­ryhmiin. Ruokalan ovet on lukittu ruokailuajankohtien väliseksi ajaksi ja yleisiltä ilmoitus­tauluilta on kerätty pois kaikki nuppineulat.

”Toimia on tarkoitus jatkaa jouluun asti. Toivomme, että löytäisimme tekijän, jotta voisimme palata normaaliin”, Lindström sanoo.