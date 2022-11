Epilepsia­lääke on loppunut lähes koko maasta, eikä korvaavia lääkkeitä ole – ”Kärsimys on kohtuutonta”

Muun muassa epilepsiaan käytettävässä Rivatril-lääkkeessä on saatavuus­häiriö. Itä-Suomessa toimiva neurologi kertoo, että lääke­annosten vähentämisestä saattaa seurata epilepsiakohtauksia tai vieroitusoireita.

Muun muassa epilepsiaan käytettävässä Rivatril-lääkkeessä on saatavuushäiriö, eikä korvaavia lääkkeitäkään ole ainakaan vielä saatavilla.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoi lokakuun alussa, että saksalainen lääkeyhtiö Cheplapharm Arzneimittel on ilmoittanut Rivatril-lääkkeiden 0,5 ja 2 milligramman pakkauskokojen saatavuushäiriöstä. Yhtiön mukaan häiriö kestää tammikuun lopulle asti.

Rivatrilia käytetään Suomessa ensisijaisesti epilepsian hoitoon, mutta myös esimerkiksi paniikkihäiriöön sekä neurologiseen dystoniaan eli aivojen liikesäätelyn häiriöön.

Lääkkeen käytön vähentäminen ei välttämättä ole helppoa. Rivatril sisältää klonatsepaamia, joka aiheuttaa esimerkiksi riippuvuutta ja vieroitusoireita. Klonatsepaami on bentsodiatsepiini eli rauhoittava lääke. Jos lääkkeeseen ei ole lääkärin määräämää reseptiä, se luokitellaan huumausaineeksi.

Rivatrilia tai sen kaltaisia bentsodiatsepiineja on kaupiteltu muun muassa Helsingin katukaupassa avoimesti jo vuosia.

Itä-Suomen alueella toimiva kokenut neurologi kertoo HS:lle, että hän on joutunut pienentämään potilaidensa annoskokoja ja näin ohjeistamaan kaapista jo löytyvien lääkkeiden riittävyyden venyttämiseen.

Lääkäri ei kommentoi aihetta nimellään potilaiden yksityisyyden takaamisen vuoksi.

Lääkärin mukaan tilanne on käsittämätön. Lääkäri kertoo, että hän on joutunut ohjeistamaan osaa potilaistaan pienentämään annoskokoja huomattavasti normaalia nopeammin.

”On yksilöllistä, seuraako siitä useampia epilepsiakohtauksia tai vieroitusoireita. Suuri riski siihen on. Minulla on ollut vuosien saatossa potilaita, joilla on laskettu lääke­annosta liian nopeasti. Siitä on seurannut vieroitusoireita ja yksittäisissä tapauksissa epilepsia­kohtauksia.”

Toiveena on, että korvaavaa lääkettä saataisiin apteekkeihin mahdollisimman pian. Ongelmallista on sekin, ettei yksikään lääke ei ole täysin vastaava kuin Rivatril.

Kela ei luovuta tarkkoja tietoja lääkkeen käyttäjämääristä. Koska Rivatrilin lääkeaine on klonatsepaami, sen korvattavuudesta pystyy kuitenkin määrittelemään reseptilääkkeitä käyttävien määrän. Vuonna 2021 klonatsepaami­valmisteista on maksettu korvauksia 17 432 ihmiselle.

” ”Inhimillinen kärsimys on ollut kohtuutonta.”

Rivatrilia Dystoniaan käyttävä kertoi HS:n mielipidepalstalla marraskuun puoli­välissä, että Fimea tiedotti lääkkeen loppumisesta asian ollessa jo erittäin akuutti.

”Ei ollut aikaa vieroittautua. Niinpä monet ovat valvoneet öitä ja kärsineet dystonialle tyypillisistä oireista: kivuista, vapinoista, lihasväännöistä ja huimauksista sekä vieroitus­oireista. Inhimillinen kärsimys on ollut kohtuutonta”, nimimerkillä Servikaalista dystoniaa sairastava kirjoitti.

Väitöskirjatutkija Reko Ravela Helsingin yliopistosta arvioi HS:n mielipidepalstalla Fimean tiedonjulkistamisen asianmukaiseksi. Hän korosti kirjoituksessaan lääkeyhtiön vastuunkantoa. EU-direktiivin perusteella ilmoitus saatavuushäiriöstä tuli lääkeyhtiöltä yli kolme kuukautta myöhässä, Ravela kirjoitti.

Samasta syystä lääkkeen saatavuutta ei voitu ennakkoon varmistaa, kertoo ylilääkäri Antero Kallio Fimeasta.

”Jos olisimme saaneet tiedon kaksi kuukautta ennen saatavuushäiriön alkamista, olisimme ehtineet ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin ja pyrkiä varmistamaan, että lääkettä riittää”, Kallio sanoo.

Rivatrilia korvaavia lääkkeitä ovat esimerkiksi klonatsepaamia sisältävät Rivotril ja Clonazepam tablets, USP. Näillä ei ole myyntilupaa Suomessa, mutta saatavuushäiriön vuoksi Fimea on antanut loka- ja marraskuussa niiden maahantuonnille ja myymiselle määräaikaiset erityisluvat. Lääkkeitä myydään eri vahvuisina. Lääkäri voi kirjoittaa lääkkeen reseptillä tavalliseen tapaan.

Lääkkeiden hinnoissa on eroja. Rivatrilin 2 milligramman annosten sadan tabletin pakkaus maksaa apteekissa noin kymmenen euroa. Erikoisluvallisten lääkkeiden vastaava hinta on noin 50 euroa.

Apteekkariliiton jäsenapteekkien lääkehaku-palvelusta selviää, että Rivotrilia ja Clonazepam tablets, USP:ia ei ole apteekkien varastoissa missään päin Suomea.

Lääkkeitä tuovat maahan Tamro ja Oriola.

Tamrosta kerrotaan sähköpostitse, että apteekeista saadut tilausmäärät ovat olleet suuria ja saatavuus huono.

”Huonosta saatavuudesta johtuen olemme pystyneet tuomaan valmisteita maahan selkeästi vähemmän kuin tilauksia on saatu. Loppuvuoden aikana valmistetta on kuitenkin tulossa vielä Suomeen”, sanoo asiakasryhmäpäällikkö Laura Ahonen.

Oriolasta ei voitu kommentoida toimituksia yksittäisiin apteekkeihin.