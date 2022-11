Poliisin mukaan Tampereella syksyllä tehdyissä katuryöstöissä yhtenä yhdistävänä tekijänä on se, että teot ovat kohdistuneet tekijöille tuntemattomiin ja heitä vanhempiin nuoriin aikuisiin.

Sisä-Suomen poliisi tiedotti viime viikolla Tampereella syksyn aikana lisääntyneistä katuryöstöistä.

Poliisin mukaan sille on tehty elokuun alun jälkeen 21 rikosilmoitusta Tampereen alueella tapahtuneista ryöstörikoksista, joissa on selkeitä yhteneväisiä piirteitä.

Poliisin tietoon elo–marraskuun välillä tulleita 21 tapausta ei epäillä samojen tekijöiden toteuttamaksi yhtenäiseksi rikossarjaksi. Tapauksia tutkitaan eri esitutkinnoissa muun muassa törkeinä ja perusmuotoisina ryöstöinä sekä ryöstön yrityksinä.

Epäillyt tekijät ovat poliisin tiedossa 11 tapauksessa, eli kymmenen tapauksen osalta epäiltyjä vielä selvitetään.

Osaa epäillyistä epäillään yhdessä yksittäisessä teossa, jotkut henkilöistä ovat epäiltyinä parissa tapauksessa.

”On muutamia tapauksia, missä tiedetään olevan samoja epäiltyjä”, rikoskomisario Markus Antila Sisä-Suomen poliisista kertoo.

Epäiltyinä on kaikkiaan 15 iältään noin 15–20-vuotiasta poikaa ja miestä, jotka ovat kotoisin Tampereelta, Valkeakoskelta ja Helsingistä.

Antilan mukaan yksi kolmen henkilön poikaporukka on epäiltynä ainakin kahdessa tapauksessa. Toista, kolmen eri pojan porukkaa epäillään puolestaan kahdessa muussa tapauksessa.

Esimerkiksi katujengiä ei Antilan mukaan ole syytä epäillä, eivätkä tapaukset poliisin tietojen mukaan liity huumekauppaan.

Syksyn ryöstörikoksilla on poliisin mukaan selkeitä yhteneväisiä piirteitä.

Ominaista rikoksille on ollut se, että tekijät ovat valinneet itselleen ennalta tuntemattoman uhrin, uhanneet väkivallalla tai teräaseella ja pahimmissa tapauksissa myös käyttäneet väkivaltaa viedäkseen uhrin omaisuutta. Kolmessa tilanteessa uhrin kasvoille on sumutettu sumutetta.

Epäillyt tekijät ovat poliisin mukaan kaikissa tapauksissa olleet arviolta 15–20-vuotiaita. Uhrit puolestaan ovat tekijöitä vanhempia, nuoria aikuisia.

”Ei ole kyse nuorten välisistä ryöstöistä. Yhtenä yhdistävänä nimittäjänä on se, että asianomistajat ovat lähtökohtaisesti vanhempia henkilöitä kuin epäillyt”, Antila sanoo.

Tekijöitä on ollut tyypillisesti useampi kuin yksi, tavallisimmin kahdesta neljään. Useassa tilanteessa tekijät olivat naamioituneet kommandopipolla tai kasvojen eteen vedetyllä huivilla.

Poikkeuksellisen ilmiöstä tekee Antilan mukaan muun muassa se, että lyhyen aikavälin sisällä ryöstörikollisuutta on kohdistunut useita kertoja täysin satunnaisiin aikuisiin henkilöihin.

”Tätä voisi ehkä kuvailla poikkeuksellisen röyhkeäksi.”

Teot ovat tapahtuneet pääasiassa viikonloppuöisin Tampereen ydinkeskustassa, mutta yksittäisiä rikosilmoituksia on tehty myös lähiöistä, kuten Tesomalta, Lielahdesta, Hervannasta ja Linnainmaalta.

Suuri osa Tampereen syksyisten ryöstörikosten tiedossa olevista epäillyistä on tavalla tai toisella poliisille entuudestaan tuttuja henkilöitä.

Antilan mukaan Sisä-Suomen poliisin käsitys on, että viimeaikainen Tampereella nähty ilmiö liittyisi ainakin osittain niin sanottuun roadman-kulttuuriin, jossa tavoitellaan rikoksilla rahoitettua kallista elämäntapaa.

Hän ei kuitenkaan ota kantaa yksittäisten rikosten tarkempiin motiiveihin ja taustoihin.

Ryöstösaaliksi on tavoiteltu ja saatu muun muassa rahaa, maksukortteja, matkapuhelimia, reppuja sekä kalliita merkkivaatteita, merkkikenkiä ja kuulokkeita.

”Teonkuvaukset näyttäisivät siltä, että roadman-kulttuuri on yksi voimakas selittäjä tälle asialle.”

Käräjäoikeus vangitsi viime viikolla 18-vuotiaan miehen epäiltynä törkeästä ryöstöstä, joka tapahtui Tampereella 18. marraskuuta.

Tapaus on yksi tuoreimmista poliisin tietoon Tampereella tulleista ryöstörikoksista. Tilanteessa uhrin kimppuun hyökättiin ilta-aikaan Tammelan kaupunginosassa ja häneltä vietiin omaisuutta puukolla uhaten.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Juvonen kertoo, että 18-vuotiaan lisäksi kyseisestä ryöstöstä epäillään useampaa muutakin henkilöä. Tapauksen epäillyt ovat 15–18-vuotiaita miehiä. Heillä ei Juvosen mukaan ole yhteyttä muihin tekoihin.

Poliisi ei ole ainakaan toistaiseksi vaatinut kyseisiä alaikäisiä epäiltyjä vangittavaksi. Juvonen muistuttaa kuitenkin yleisellä tasolla, että poliisi voi esittää törkeissä rikoksissa vangittavaksi myös alle 18-vuotiasta, mikäli hän on täyttänyt 15 vuotta ja on näin ollen rikosoikeudellisessa vastuussa.

”En tiedä, että tietävätkö nuoret tätä. Tämmöistä viestiä haluaisin lähettää, että yhteiskunta ei hyväksy tällaisia tekoja. Ja pakkokeinolain keinot koskettavat ihan yhtä lailla alaikäisiäkin.”

Vaikka Sisä-Suomen poliisi on tiedottanut olevansa huolissaan alueellaan syksyn aikana nähdystä katuryöstöjen määrän lisääntymisestä, poliisi on myös korostanut, että Tampere on edelleen turvallinen.

”Esimerkiksi viime viikolla meidän alueella tähän ilmiöön sopivia ryöstöjä ei ollut ollenkaan. Ainakin hetkellisesti tämä on Tampereen alueella lakannut. Sitä en tiedä, että kuinka kauan tämä positiivinen käänne kestää”, Markus Antila sanoo.