Kotimaa | Johtajat

Yksi mies hakee liki kaikkiin huippuvirkoihin Suomessa – Kuka on mystinen Peter Marks?

Peter Marks on osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana kymmeniin ja kymmeniin hakuihin. Kuka on tämä mies, josta on saatavilla kovin vähän tietoa?

Oulun kaupunginjohtajakisan lyhyessä hakijoiden listassa huomion kiinnitti yksi nimi. Se oli tuttu lukuisista aiemmista hauista. Peter Marks, software engineer Vantaalta, oli hakenut kaupunginjohtajan virkaa, kuten monia muitakin tasokkaita johtotehtäviä viime aikoina. Valtakunnansovittelija, Verohallinnon pääjohtaja, valtion kyberturvallisuusjohtaja, Mika Salmisen seuraaja...Kun johtaviin virkoihin hakeneiden nimet on viime aikoina julkistettu, Peter Marks on lähes takuuvarmasti ollut mukana. Koskaan häntä ei ole taidettu mainita haastatteluihin kutsuttujen saatikka valittujen listalla, mutta sinnikkäästi nimi on tullut esiin jälleen seuraavassa haussa. Lyhyenkin tietohaun perusteella Peter Marks on osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana kymmeniin ja kymmeniin hakuihin. Pelkästään kunnan- tai kaupunginjohtajaksi hän on hakenut esimerkiksi Kauhavalle, Outokumpuun, Enontekiölle, Hailuotoon, Humppilaan, Riihimäelle, Järvenpäähän, Kustaviin, Kittilään, Haapavedelle, Inariin, Iihin, Haminaan, Poriin, Porvooseen, Pomarkkuun, Taivalkoskelle, Lestijärvelle, Jyväskylään – ja Ouluun. Kuka on Peter Marks ja miksi hän hakee paikkoja näin uskollisesti? HS pyysi Marksin hakemuksia useista paikoista, joihin Marks on hakenut. Kävi ilmi, että varmaa tietoa hänestä on vähän. Hakemusten mukaan kyseessä on tietotekniikka-alan yrityksessä vuodesta 2000 alkaen työskennellyt henkilö. Tarkempaa tietoa yrityksestä hän ei hakemuksissaan anna. Syntymäaika hakemuksista sen sijaan löytyy, ja sen perusteella Marks on 38-vuotias. Osasta hakupapereita löytyvät myös yhteystiedot: sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kun numeroon soittaa, käy ilmi, ettei se ole käytössä. Sähköpostiviestit lähtevät liikkeelle, mutta vastausta ei tule. Soitto maistraattiin varmistaa, että on olemassa Peter Marks -niminen henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus. Maistraatin mukaan hän ei asu Suomessa, mutta mitään muuta lisätietoa ei löydy. Hakupapereissaan Marks listaa tutkintojaan. Hän kertoo suorittaneensa ylemmän korkeakoulututkinnon, master’s degreen, Laurea universityssä vuonna 2018. Siitä todistaa mukaan liitetty asiakirja. Laurea-ammattikorkeakoulussa Vantaalla on todistuksen mukaan suoritettu tradenomin tutkinto (ylempi ammattikorkeakoulututkinto), mutta suorittaja ei olekaan Peter Marks. Todistus on kirjoitettu toiselle nimelle, ja sen mukaan todistuksen saaja on valmistunut tradenomiksi tietojärjestelmäosaamisen koulutuksessa. Sama henkilö on todistusten mukaan suorittanut alemman ammattikorkeakoulututkinnon Laureassa vuonna 2014 sekä opettajan pedagogiset opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa vuonna 2016. Pitää soittaa uudelleen maistraattiin. Sieltä löytyy todistuksiin nimetty henkilö, jonka syntymäaikakin vastaa hakemuksia. Laureasta varmistetaan, että todistus on oikea. Nimi ja päivämäärä vastaavat Laurean koulutusohjelmasta valmistuneen henkilön tietoja. Oulun ammattikorkeasta niin ikään vahvistetaan, että samanniminen henkilö on suorittanut lisä- ja täydennyskoulutuksena opettajan pedagogiset opinnot kuusi vuotta sitten. Kun hakee internetistä tietoja todistukseen kirjatulla nimellä, käy ilmi, että tämänkin niminen henkilö näyttäisi olevan viranhakija. Nimestä löytyy hauissa useita eri muotoja. Peter Marks on hakenut muilla nimillä muun muassa Metsähallituksen toimitusjohtajaksi, valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi, Valviran ylijohtajaksi, Keha-keskuksen johtajaksi, Ilmatieteen laitoksen pääjohtajaksi, Tukesin pääjohtajaksi, yhdenvertaisuusvaltuutetuksi, valtioneuvoston viestintäjohtajaksi, Tilastokeskuksen ylijohtajaksi ja Poliisiammattikorkeakoulun rehtoriksi. Hän näyttää osallistuneen lähes kaikkiin poliisipäällikön hakuihin eri puolilla Suomea. Yhdessäkään prosessissa hän ei ole edennyt. Tradenomin lisäksi häneen on liitetty vaihtelevia nimikkeitä, kuten master of business administration, doctor of business administration, ohjelmistokehittäjä, kouluttaja ja tarkastaja. Häntä on kuvailtu myös ahkeraksi hakijaksi sekä sarjahakijaksi. Maistraatista selviää, että yksi hakemuksissa esiintyvistä nimistä on Peter Marks -nimellä esiintyvän hakijan aiempi nimi. Hän on vaihtanut nimeään elokuussa 2021. Pian nimenvaihdoksen jälkeen pomopaikkojen kestohakijaksi ilmaantui Peter Marks. Hakiessaan Poliisiammattikorkeakoulun rehtoriksi joulukuussa 2021 yhdellä aiemmista nimistään hän kirjoitti lisätiedoksi näin: ”Kaikista hakijoista ainoa pätevä ja ainut jolla on tehtävään vaadittava koulutus eli opettajan pätevyys aseiden kouluttamiseen, tietotekniikkaan yms. Olisi hyvä jos Suomen poliisin johtavissa tehtävissä edes yhdellä olisi ammattitaitoa ja kykyä tehtäviinsä. KGB:n mallin mukainen koulutus.” Yhteisöpalvelu Linkedinissä on profiileja, jotka vaikuttavat olevan hänen, mutta niihinkään lähetettyihin viesteihin ei tule vastausta. Seuraavassa johtajahaussa hän on silti hyvin todennäköisesti mukana. Nimi julkaistaan jälleen kaikkien ihmeteltäväksi.