Kotimaa | Tiedustelu

Yhtäkään henkilö­vakoilu­juttua ei ole mennyt tutkintaan uusien tiedustelu­lakien jälkeen

On mahdollista, että supo on onnistunut sata­prosenttisesti katkaisemaan kaikki vakoiluoperaatiot ennen rikosten tapahtumista. Vakoilu­juttuja on voinut myös mennä supolta täysin ohi.

Suojelupoliisi ei voi enää nykyään tutkia itse rikoksia, mutta sen täytyy ilmoittaa poliisille riittävän vakaviin rikoksiin viittaavista löydöksistään.