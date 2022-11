Lääkäri­aikoja ei saa ajoissa, ongelma on jatkunut useita kuukausia Rova­niemellä

Lapin aluehallintovirasto on antanut Rovaniemen kaupungille huomautuksen hoitoon pääsyn ongelmista.

Rovaniemen kaupunki on laiminlyönyt perusterveydenhuollon järjestämisvastuutaan, Lapin aluehallintovirasto (avi) kertoo tiedotteessaan. Avi on antanut kaupungille huomautuksen hoitoon pääsyn ongelmista.

Avin mukaan Rovaniemen kaupungilla ei ole ollut riittävästi henkilöstöä perusterveydenhuollossa. Tämä on johtanut siihen, että ihmiset eivät ole saaneet varattua aikaa esimerkiksi lääkäriin, avista kerrotaan STT:lle.

”Ihmisille on sanottu, että aikoja ei ole, ja heitä on pyydetty soittamaan seuraavana päivänä uudestaan”, aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen avista kertoo.

”Tai sitten ajanvaraaja on laitettu jonoon ja hänelle on kerrottu, että aika ilmoitetaan joskus. Kumpikin toimintatapa on laiton.”

Avi sai ilmoituksen ongelmista Rovaniemen perusterveydenhuollossa huhtikuussa. Ilmoituksen mukaan Rovaniemen terveysasemilla ei ollut tuolloin riittävästi aikoja lääkärin vastaanotolle.

Kemppaisen mukaan tilanne on kaupungissa edelleen ”samankaltainen”. Aikaa tilanteen korjaamiseen olisi Rovaniemen kaupungilla teoriassa kuluvan vuoden loppuun. Vastuu terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ensi vuoden alussa.

”Tietysti aikaa on vähän ryhtyä toimiin Rovaniemen kaupungin osalta”, Kemppainen toteaa.

”(Avin) valvonta jatkuu vuodenvaihteen jälkeen, ja silloin valvonnan kohde on hyvinvointialue. Seuraamme tilannetta.”

Avin tiedotteessa sanotaan, että Rovaniemen kaupungin tulee koko järjestämisvastuunsa ajan huolehtia, että terveydenhuollon palvelut toteutetaan lainmukaisesti.