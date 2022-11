Kalastustarvikkeita valmistavan Rapalan uistimet tehdään jatkossa kokonaan Virossa.

Rapalan uistinten ja Marttiinin puukkojen valmistus loppuu Suomessa. Jatkossa Rapala VMC -konserni keskittää tuotantonsa Viroon Pärnuun, jossa yhtiöllä on jo pitkään ollut tehdas.

Osa tuotannon vaiheista on tähän asti toteutettu Vääksyssä Päijät-Hämeessä, osa Pärnussa.

Rapala VMC aloitti muutosneuvottelut tehtaallaan Vääksyssä lokakuussa, ja maanantaina neuvottelujen tuloksista kerrottiin työntekijöille.

Rapala VMC:n lakiasianjohtajan Olli Ahon mukaan irtisanomiset tai irtisanomis­perusteiset työsuhteen ehtojen muutokset koskevat 53 henkeä. Neuvottelujen piirissä oli 90 henkilöä.

Muutoksiin ryhdytään mahdollisimman pian.

Rapalan ja Marttiinin pääluottamusmiehen Hannu Kolehmaisen mukaan uistinten ja puukkojen tuotannosta irtisanotaan Vääksyssä 45 ihmistä ensi vuoden aikana.

”Tunnelmat Vääksyssä ovat pettyneet ja epäuskoiset”, Kolehmainen sanoo.

”Irtisanottavien joukossa on paljon hankalassa iässä olevia työntekijöitä uudelleen työllistymistä ajatellen. Joukossa on myös henkilöitä, jotka ovat tehneet koko työuransa Rapalalla.”

Uutinen irtisanomisista otettiin Kolehmaisen mukaan hämmentyneenä vastaan siitäkin syystä, että Vääksyssä alettiin valmistaa Marttiinin puukkoja vasta pari vuotta sitten.

Vääksyssä on kehitetty työhön soveltuvia koneita, ja työntekijät olivat Kolehmaisen mukaan juuri oppineet työvaiheet tehokkaasti.

”Lisäksi porukka on tehnyt koko ylitöitä, koska tuotanto ei ole pysynyt tilausmäärien tahdissa. Kyllä siinä sitten on ihmetelty, että tässäkö oli kiitos kaikesta venymisestä”, Kolehmainen sanoo.

Rapala VMC:n lakiasiain johtajan Ahon mukaan tuotannon keskittäminen Pärnuun tehostaa yhtiön tuotantoprosessia.

”Jo nyt uistimet on tehty monilta osin Pärnussa. Kun kaikki työvaiheet keskitetään samaan paikkaan, sillä on monia synergiaetuja. Tavaraa on mahdollista saada nopeammin ulos putkesta”, sanoo Aho.

Päätöksen taustalla vaikuttaa myös muuttunut maailmantilanne. Pärnuun keskitetään myös konsernin toiminnot Sortavalasta Venäjältä.

”Lisäksi makrotalouden kehitys päämarkkina-alueillamme on heikentynyt ja tuotteidemme kulutuskysyntä on hidastunut samalla, kun energian hinta nousee jyrkästi ja inflaatio on korkea”, Aho perustelee.

Pandemian aikana kalastus- ja retkeilytarvikkeiden kysyntä kasvoi, ja Rapala teki huipputuloksen vielä vuonna 2021. Tulos on kuitenkin ollut laskusuunnassa.

”Pitkäaikaisten ja hyvien työntekijöidemme kannalta nämä irtisanomiset ovat tietenkin erittäin valitettava asia”, Aho toteaa.

Ahon mukaan konsernissa tutkitaan nyt vaihtoehtoja työllistää henkilöitä esimerkiksi Heinolan suksitehtaalle.

Vääksyyn jää yhä noin 50 hengen osaamiskeskus, jossa on muun muassa tuotekehitys-, ja tekninen osasto. Uistimet myös suunnitellaan edelleen Suomessa.

”Kun tuotekehitys ja suunnittelu tapahtuvat jatkossakin Suomessa, uistimet ja puukot ovat edelleen Design in Finland”, Aho sanoo.

Rapalan muutosneuvottelujen tuloksista kertoi aiemmin Yle.