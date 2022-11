Hovioikeus lievensi Vastaamon tietomurrosta epäillyn miehen aiempaa käräjätuomiota ja hylkäsi syytteen törkeästä tietomurrosta.

Hovioikeus on antanut tuomionsa Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäillyn 25-vuotiaan Aleksanteri Kivimäen aiemmassa rikostapauksessa.

Kaksi vuotta sitten Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Kivimäen vuonna 2014 tehdyistä petosrikoksista, törkeästä tietomurrosta ja tietoliikenteen häirinnästä vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja päiväsakkoihin. Aiemmin etunimellä Julius tunnettu Kivimäki oli ollut teot tehdessään alaikäinen.

Tapauksessa on kyse siitä, että vuonna 2014 Kivimäki oli muun muassa soittanut tai yllyttänyt muita soittamaan perättömiä hätäpuheluja Yhdysvaltain poliisille. Perättömien ilmiantojen takia poliisi oli lähettänyt erikoisjoukkoja puheluissa mainittujen uhrien koteihin.

Tekojen kohteena oli Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n agentin sukulaisia. FBI-agentti oli virkansa puolesta tutkinut rikosta, josta Kivimäkeä tuolloin epäiltiin.

Kivimäki oli tehnyt perättömän soiton myös lentoyhtiöön Yhdysvalloissa. Tämän vuoksi lentoyhtiön kone joutui tekemään ylimääräisen laskeutumisen perättömän pommiuhkan perusteella. Yhdysvaltain ilmavoimat oli lähettänyt kaksi lentokonettaan turvaamaan lentoa.

Kivimäki valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaati ensisijaisten syytteidensä hylkäämistä. Hovioikeudessa pohdittiin muun muassa sitä, tulisiko teot arvioida petosrikosten ja törkeän tietomurron sijaan perättömiksi vaarailmoituksiksi ja identiteettivarkaudeksi, joiden osalta syyteoikeus oli vanhentunut.

Hovioikeus katsoi päätöksessään käräjäoikeuden tavoin, että Kivimäki syyllistyi perättömiä hätäpuheluita tehdessään petoksiin, joista yksi oli törkeä.

Hovioikeuden mukaan toiminta oli tahallista ja siinä täyttyi näin petosrikoksen edellyttämä vahingoittamistarkoitus.

Häirinnästä aiheutui vahinkoa paitsi varsinaisille kohteille myös taloudellisena vahinkona poliisilaitoksille, lentoyhtiölle ja Yhdysvaltain ilmavoimille.

Hovioikeus sen sijaan hylkäsi syytteen törkeän tietomurron osalta ja alensi Kivimäen ehdollisen vankeusrangaistuksen kymmenen kuukauden vankeudeksi. Myös oheissakkona määrättyjen päiväsakkojen määrä pieneni sadasta 80:een.

Tietomurtosyytteessä oli kyse siitä, että Kivimäki oli tunkeutunut hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta käyttäen tietojärjestelmään ja saanut haltuunsa uhrin identiteettitietoja.

Syyttäjän mukaan Kivimäki toimi erityisen suunnitelmallisesti, ja teko oli kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Hovioikeus totesi Kivimäen halunneen häiritä uhria ja hankaloittaa hänen elämäänsä.

Hovioikeuden mukaan Kivimäen toiminta oli suunnitelmallista, mutta näyttämättä jäi kuitenkin, että itse tietomurron toteuttamistapaan olisi liittynyt erityistä suunnitelmallisuutta.

Tämän vuoksi hovioikeus oli käräjäoikeudesta poiketen sitä mieltä, että Kivimäen toiminnassa ei ollut kyseessä törkeä tietomurto. Koska perusmuotoisen tietomurron syyteoikeus oli kuitenkin jo ehtinyt vanhentua, hovioikeus hylkäsi syytteen tietomurron osalta.

Muutoin käräjätuomio pysyi ennallaan hovioikeudessa. Kivimäki esimerkiksi velvoitettiin maksamaan vahingonkorvauksia noin 10 000 euron edestä.

Sekä käräjäoikeus että hovioikeus ottivat rangaistuksen mittaamisessa huomioon oikeudenkäynnin viivästymisen.

Juttuun liittyi kansainvälisiä oikeusapupyyntöjä, joiden vuoksi asian käsittely eri vaiheissa kesti tavanomaista pidempään. Tuomiosta selviää, että myös Kivimäen tavoittamisessa haastettavaksi oikeuteen oli ollut vaikeuksia, sillä Kivimäki oleskeli jo tuolloin ulkomailla.

Syyttäjä vaati hovioikeudessa, että Kivimäelle tuomittu rangaistus olisi kovennettu ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi, tai että ehdollista vankeusrangaistusta olisi korotettu.

Hovioikeus puolestaan katsoi tuomiossaan, että vaikka Kivimäen rikoksissa oli kyse vakavista teoista, hovioikeuden mukaan ”asiassa ei ollut sellaisia painavia syitä, jotka edellyttäisivät rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana alle 18-vuotiaana teot tehneelle”.

Kivimäki alkoi tehdä tietoverkkorikoksia jo 15-vuotiaana vuonna 2012, eli kaksi vuotta ennen nyt hovioikeudessa käsiteltyjä rikoksia.

Vuonna 2015 Kivimäki tuomittiin vuosina 2012–2013 tehdyistä tietoverkkorikoksista kahden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Lokakuun lopulla uutisoitiin, että Kivimäkeä epäillään Vastaamon tietomurtotapauksessa, joka tuli julkisuuteen vuonna 2020.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi Kivimäen lokakuussa poissaolevana todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Vastaamon tietomurrossa asiakkaiden arkaluonteisia tietoja julkaistiin verkossa, ja heitä kiristettiin. Tapauksessa rikosilmoituksen tehneitä on jo noin 23 000.

Kivimäki on Twitterissä kiistänyt syyllistyneensä Vastaamon tietomurtoon.

Kivimäki on etsintäkuulutettu ja hänestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Hänet on myös lisätty Euroopan poliisiviranomaisen Europolin etsityimpien listalle.

HS on julkaissut rikoksista epäillyn nimen jo Vastaamon tapauksen esitutkintavaiheessa rikostapauksen poikkeuksellisuuden ja yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.