Eurajoen nuorten ongelmia on ratkottu pitkin syksyä yhdessä poliisien ja sote-alan ammattilaisten kanssa.

Oppilas sytytti toisen oppilaan hiukset palamaan kesken koulupäivän Luvian yhtenäiskoulussa Eurajoella maanantaina, kertoo Satakunnan Kansa. Hyökkäyksen kohteeksi joutuneen oppilaan kaverit saivat kuitenkin hiukset nopeasti sammutettua, ja pahemmilta fyysisiltä vammoilta säästyttiin.

Satakunnan Kansa kertoo Eurajoen sivistysjohtaja Vesa-Pekka Leinon vanhemmille lähettämästä viestistä, jonka mukaan nuorison pahoinvointi on näkynyt syksyn aikana laajemminkin ilkivalta. Kunnan omistamiin rakennuksiin on kohdistettu poikkeuksellisen paljon ilkivaltaa ja yhdessä tapauksessa on leikitty polttopullolla.

”Kyllä sen huomaa, että korona-ajan jälkeen lasten ja nuorten pahoinvointi näkyy koulutyössä”, Leino kommentoi Satakunnan Kansalle.

Paikkakunnalla on ilmeisesti aikuisia, jotka välittävät alkoholia, nuuskaa ja tupakkaa nuorille. Eurajoen nuorten ongelmia on ratkottu pitkin syksyä yhdessä poliisien ja sote-alan ammattilaisten kanssa.