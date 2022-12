Takuusäätiö uskoo, että talvi paljastaa vielä monenlaista sähkölaskuahdinkoa.

Pirkanmaalaisen Harrin sähkölasku lokakuussa oli runsaat 612 euroa, ja nyt hän epäilee, miten hän pystyy sen maksamaan.

Hän asuu vanhassa omakotitalossa maalla yhdessä vaimonsa kanssa. Talo on 30-luvulta, siinä on 200 neliötä ja seinät, jotka eivät eristä yhtä tehokkaasti kuin uudemmissa taloissa.

Talo lämpiää suoralla sähköllä ja puilla, joita on talvea varten neljä, viisi kuutiota.

Elämää jaksottavat nyt sähkölaskut ja niiden odottaminen.

”Lasku oli lokakuussa, jolloin ei vielä ollut pakkasia, yli 600 euroa ja marraskuussa se tulee olemaan 700–800 euroa. Nyt huolettaa, mitä se tulee olemaan tammi- ja helmikuun pakkasilla”, Harri sanoo.

Vielä tämän vuoden tammi- ja helmikuussa, 5 000 kilowattitunnin kuukausittaisella kulutuksella ja silloisilla hinnoilla, lasku oli siedettävät 200 euroa kuussa. Nyt se saattaa nousta hänen laskujensa mukaan 1 500 euroon kuussa.

”Sähkötukea saa 400 euron omavastuun ylittävästä osuudesta 60 prosenttia, mutta enintään 660 euroa kuussa. Näin 1 500 euron sähkölaskusta jää täydellä tuella kuitenkin maksettavaa 840 euroa”, hän kertoo laskeneensa.

Harri ei ole hänen oikea nimensä. Mies ei halua puhua taloudellisesta tilanteestaan omalla nimellään.

Harri on yrittäjä ja vaimonsa opiskelija. Korona-aika teki ison loven hänen yrityksensä liikevaihtoon, mikä isolta osalta selittää hänen talouttaan ja nykyisiä ongelmia sähkölaskun maksamisessa.

”Korona-aika vaikutti yritykseen niin, että se ensin puolitti liikevaihdon ja sitten puolitti sen taas. Yrittäjänä en myöskään saa lainaa helpolla, kun ei ole säännöllisiä tuloja.”

Takuusäätiössä uskotaan, että tuleva talvi tulee paljastamaan vielä monenlaista sähkölaskuista aiheutuvaa ahdinkoa. Se arvelee, että avuntarvitsijoiden määrä kasvaa, kun kelit kylmenevät ja sähkön hinta mahdollisesti nousee.

”Se on äärimmäisen huolestuttavaa. Vaikka on helpotuksia sähkölaskuihin suunnitteilla, ne ovat kuitenkin aika pieniä. Laskut voivat olla tuhat euroa tai kaksikin tuhatta, joten kyllä sen ymmärtää, ettei sellaiseen ole kukaan voinut varautua”, sanoo johtaja Minna Mattila.

”Kaikki riippuu nyt siitä, millaiseksi sähkön hinta talvella muodostuu.”

Hän pitää todennäköisenä, että sähkölaskuja maksetaan yhä useammin luotoilla.

”Moni voi käyttää luottoja kustannuksiinsa, mutta laskuttajan kanssa voi koittaa neuvotella myös lisää maksuaikaa. Sähkölämmitteisen asunnon sähköjä ei saa katkaista lokakuusta huhtikuun loppuun ennen kuin rästilaskun eräpäivästä on kulunut neljä kuukautta”, Mattila sanoo.

Asuntolainaa maksava ihminen on hänen mukaansa siitä paremmassa tilanteessa, että hän voi pyytää pankista lyhennysvapaata. Monella siis se raha, jolla piti lyhentää lainaa, meneekin nyt sähkölaskuun.

”Avuntarvitsijoiden määrä tulee nousemaan lähikuukausina. Vielä voi monella olla edullisia sähkösopimuksia, mutta ne loppuvat.”

Harri siirtyi hiljattain pörssisähköön, koska arvioi sen tulevan lopulta halvemmaksi kuin kiinteä sopimuksen 33 sentin kilowatti­tuntihinta.

Hänen ja vaimonsa taloudellisen tilanteen taustalla on myös kaksi vuotta jatkunut kahden asunnon loukku, johon he joutuivat laitettuaan myyntiin 300 000 euron talon ja ostettuaan 100 000 euron talon.

Vajaa vuosi sitten talo meni vihdoin kaupaksi ja he vapautuivat muun muassa maksamasta kahden omakotitalon sähkölaskuja.

Tulot ovat pienet ja esimerkiksi maalämpöinvestointi olisi liian iso. Vanhassa talossa öisin halvan pörssisähkön täysi hyödyntäminen on vaikeaa, koska lämpö vuotaa päivän mittaan vanhan eristyksen vuoksi.

”Ilmalämpöpumppu on, mutta se on pieni eikä riitä koko asunnon lämmittämiseen. Meillä on polttopuuta, mutta se ei välttämättä riitä maalis-huhtikuulle asti, jolloin kelit vähän lämpenevät. Nyt polttelemme puuta ja koetamme pärjätä sillä ensi vuoden puolelle.”