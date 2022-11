Tuote ehti olla myynnissä noin kuukauden ajan muun muassa S-ryhmän kaupoissa.

Takaisinvedettävä tuote on nimeltään Gluteeniton Hieno Tattarijauho.

Gluteenittomana myytävä tattarijauho vedetään pois markkinoilta, kertoo Ruoka­virasto tiedotteessaan. Syynä on se, että jauhossa on gluteenia yli sallitun rajan.

Takaisinvedettävä tuote on nimeltään Gluteeniton Hieno Tattarijauho. Kyseessä on 500 gramman pakkaus. Takaisinveto koskee erää, jonka parasta ennen -päivämäärä on 30.11.2023.

Tuotteen markkinoille tuonut Virtasalmen Viljatuote kertoo, että kyseistä erää on ollut myynnissä Suomessa noin kuukauden ajan S-ryhmän kaupoissa, Keskisen kyläkaupassa ja Siikamäen suoramyyntiosuuskunnalla.

Yritys kehottaa verkkosivuillaan hävittämään tuotteen ja ottamaan yhteyttä osoitteeseen info@virtasalmenviljatuote.fi.