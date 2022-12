Patrian toimitusjohtaja on lahjakkaiden seppien sukua.

Kun Suomen suurimman puolustusteollisuusyrityksen Patrian toimitusjohtajan nimi on Esa Rautalinko, niin onhan se pakko kysyä:

”Pelataanko teillä kotona Hullunkurisia perheitä?”

”Ei, mutta kaikki mahdolliset sananmuunnokset olen todennäköisesti kuullut.”

Rautalinko-nimen historiasta on kaksi tarinaa, pitkä ja lyhyt.

Pitkä liittyy siihen, että Rautalingon isän puolen sukulinja muutti Ruotsin vallan aikana Ruotsista Suomeen. Suvussa oli seppiä, joten sukunimeksi muotoutui suomenruotsalainen Rautalin.

Sitten 1930-luvulla Rautalingon isovanhemmat erosivat. Isoisä säilytti alkuperäisen nimen Rautalin, mutta isoäiti lisäsi nimeen koon ja oon.

Entäpä se lyhyt versio?

”Jos joku ulkomaalainen kysyy, että mitä Rautalinko tarkoittaa, sanon vain, että se on vanha viikinkinimi.”

Rautalingon puheen nuotista kuulee Rauman. Hän asui elämänsä pari ensimmäistä vuotta Helsingin Lauttasaaressa, mutta sen jälkeen perhe muutti isän työn perässä Raumalle. Isä oli töissä telakkateollisuudessa.

”Muist raumlaine: isäs ja äitis o meri”, hän siteeraa raumalaista kirjailijaa Tauno Koskelaa.

”Meidän sukulinjassa isä ja isän veli olivat ensimmäiset, jotka päätyivät niin sanotusti sisätöihin. Isästä tuli ekonomi ja isän veljestä lääkäri.”

Seppien sukuun on mahtunut taiteellista lahjakkuutta. Rautalinko kertoo, että hänen isänsä oli lahjakas piirtäjä ja osasi soittaa korvakuulolla erilaisia soittimia vaikkei tuntenut edes nuotteja.

”Pianoa, pystybassoa, haitaria. Se vain osasi.”

Suvun tunnetuin taiteilija oli Rautalingon isänisä, kuvanveistäjä Richard Rautalin, jonka työt ovat tuttuja erityisesti tamperelaisille.

Rautalinko tunnustaa, ettei hän ole perinyt isänsä tai isoisänsä kädentaitoja. Ainoastaan isoisänsä luonteenlaadun.

”Perustemperamentin olen perinyt. Se on sellainen sähäkänluonteinen. Joskus joutuu vähän pidättelemään. Isoisästäni on kirjoitettu, että hän oli varsinaista tulta ja tappuraa.”

”Tällä hetkeltä tuntuu hyvältä tehdä työtä. Tämä on niin mielenkiintoista”, Esa Rautalinko sanoo.

Rautalinko kertoo haaveilleensa nuorempana sotilaan ammatista. Varusmiespalvelus ei kuitenkaan vastannut odotuksia, ja sotilastie jäi. Jäljelle jäi kuitenkin syvä kiinnostus vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.

”Jos joku, niin se on tullut isältä ja häneltä perityistä perusarvoista.”

Rautalinko käyttää joskus puvussaan pinssiä, jossa on pieni leijonanpää.

”Joku kysyi, että mikä se on. Sanoin pitäväni sitä isäni kunniaksi. Se on sotilaspoikamerkki. Hän oli sotilaspoikana.”

Rautalinko suoritti varusmiespalveluksensa Säkylässä. Hän sanookin olevansa ”puhdasverinen nurmipora”.

Itsenäisyyspäivänä Rautalinko ylennettiin reservissä vääpeliksi.

”Lapset ovat kutsuneet minua vuosikausia Körmyksi. Sillä ei taida olla mitään tekemistä Heikki Kinnusen elokuvien kanssa, mutta nyt meillä on sitten kotona vääpeli Körmy.”

Rautalinko on ollut pitkään mukana useiden maanpuolustukseen liittyvien säätiöiden toiminnassa. Suuri yleisö tuntee niitä huonosti, mutta niillä on keskeinen rooli vapaaehtoisen maanpuolustuksen tukena.

Rautalingon mukaan Suomen ainutlaatuisuus tulee näkyviin siinä, miten maanpuolustus on onnistuttu integroimaan yhteiskuntaan.

”Suomen kokonaismaanpuolustus näyttää pinnalta katsoen yksinkertaiselta asialta: viranomaiset tekevät yhdessä ja kansakunta on sen takana”, hän sanoo.

”Mutta sen sanon, että suomalaisen järjestelmän kopioiminen johonkin muuhun maahan vaatisi vuosikymmenien määrätietoisen työn. Se on niin sisään kasvanut tähän yhteiskuntaan.”

”Jos joku ajattelee, että puolustusteollisuus on epäeettistä, hän ei ole ehkä ajatellut asiaa riittävän syvällisesti”, Esa Rautalinko sanoo.

Patrian toimitusjohtajan työhistoriaan mahtuu toimitusjohtajuuksia niin TeliaSonera Finlandissa, Honkarakenteessa, Vaasan Groupissa kuin Örum-konsernissa.

”Joku sanoi minulle aikoinaan, ettei urassani ole mitään logiikkaa. Sanoin, että katsot asiaa yksipuolisesti.”

Rautalingon mukaan hänen uransa logiikka on siinä, että kaikki yritykset, joissa hän on työskennellyt, ovat olleet samantyyppisten haasteiden edessä.

”Ne yhtiöt ovat olleet sellaisessa tilanteessa, että siellä on tarvittu muutos, jotta löydetään uusi suunta. Jotkut ovat olleet sellaisia, että on pitänyt mennä korjaamaan, jotkut sellaisia, että on pitänyt mennä hyödyntämään jotain, jota ei ole vain saatu irti. Siinä on se yhdistävä piirre.”

Rautalinko valittiin Patrian toimitusjohtajaksi kesällä 2019. Hän kertoo kokeneensa heti ensimmäisestä päivästä lähtien sellaista ”työn imua”, jota hän ei ole tuntenut koskaan aikaisemmin.

”Aamulla ei tarvitse motivoida itseään, miksi heräisi. Ja illalla ei tarvitse harmitella, jos puhelin soi puoli kahdeltatoista.”

Oletko joutunut miettimään puolustusteollisuuden etiikkaa?

”Tämä on sellainen teollisuudenala, jonne ei voi ajautua töihin, vaan ihminen joutuu tekemään tietoisen päätöksen. Kaikki eivät halua tulla, mutta ne jotka haluavat tulla, he kokevat työn merkitykselliseksi ja että se tukee heidän arvomaailmaansa.”

”Niin kauan kun ollaan puolustamassa eikä hyökkäämässä, minun kirjoissani tässä ei ole mitään eettistä ongelmaa.”