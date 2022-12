Pääosa Puolustusvoimille annetusta 1,7 miljardin lisärahoituksesta menee ampumatarvikeostoihin Yhdysvalloista.

Suurin osa Puolustusvoimien viime keväänä saamasta lisärahoituksesta suuntautuu ampumatarvikkeiden ostoon Yhdysvalloista, kerrotaan puolustusministeriöstä.

Yhdysvallat tiedotti tällä viikolla siitä, että se on valmis myymään Suomelle yli 320 miljoonalla dollarilla ilmataisteluohjuksia ja liitopommeja. Kauppaan kuuluisi muun muassa 40 kappaletta AIM 9X -ilmataisteluohjuksia ja 48 kappaletta JSOW-liitopommeja.

Molemmat ostettavat asetyypit kuuluvat jo ennestään Suomen Hornet-hävittäjien aseistukseen.

”Lyhyesti sanottuna hankinnan taustalla on 1,7 miljardin euron lisärahoitus, jonka saimme. Sen perusteella Puolustusvoimat on valmistellut listan kriittisiä hankintoja, jotka toteutetaan tällä rahoituksella. Tämä on yksi niistä”, sanoo hallitusneuvos Iikka Marttila puolustusministeriöstä.

”Kyse on Hornetien ampumatarvikkeiden lisähankinnasta.”

Marttilan mukaan on vielä vaikea arvioida, milloin Hornetien uudet aseet ja ampumatarvikkeet tulevat Suomeen. Se selviää alkuvuodesta.

”Tuskin ne kuitenkaan tulevat vuosien päästä, koska niitä ollaan hankkimassa kiireellisenä.”

Kyse ei siis ole siitä, että Suomi ostaisi jo aseita tuleviin F-35-hävittäjiin vaan vanhojen Hornetien aseistusta halutaan vielä kiireellisesti vahvistaa.

Marttilan mukaan puolustushallinnon tarkoituksena on hankkia eri asejärjestelmiin lisää ampumatarvikkeita ”aikamoinen litania” eli ihan huomattavia määriä.

”Niistä ostoista suurehko osuus menee Yhdysvaltojen suuntaan, mutta ei pelkästään sinne. Tavoitteena on hankkia ampumatarvikkeita. Uusia asejärjestelmiä tai lavetteja ei hankita”, Marttila kertoo.

Puolustusministeriö on jo kertonut, että Suomi ostamassa Yhdysvalloista noin puolella miljardilla eurolla ampumatarvikkeita raskaisiin raketinheittimiin. Kyseessä on valtava ja poikkeuksellisen suuri ampumatarvikeosto Suomelle.

Marttila ei paljasta, mitä on vielä Suomen ostoslistalla. Hänen mukaansa kaikki kaupat eivät ole satojen miljoonien eurojen ostoja vaan joukkoon mahtuu myös pienempiä, kymmenien miljoonien eurojen ostoja.

”Näitten suhteen on sattuneesta syystä kiireellinen aikataulu. Meidän intressissä on saada nämä tehtyä mahdollisimman nopeasti. Kyllä tässä sellaista hallintojen välistä yhteydenpitoa on harjoitettu”, Marttila sanoo.

Ase- ja ampumatarvikkeiden markkinat ovat tällä hetkellä ylikuumentuneet. Syynä on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

”Tilanne on se, että Yhdysvalloissa, eikä pelkästään siellä, on valtioita jonossa kertomassa, kuinka juuri heidän hankinnoillaan on kiire. Meillä on tosin sama tilanne, mutta meillä on se, että voimme sanoa olevamme etulinjan valtio monessakin mielessä.”

Marttilan mukaan Suomen viesti on ymmärretty Yhdysvalloissa. Tästä on hyvänä esimerkkinä raketinheittimien ampumatarvikkeiden suurkauppa. Juuri raketinheittimien ampumatarvikkeista on suuri kysyntä, koska niitä kuluu runsaasti Ukrainassa.

Marttilan mukaan puolustustarvikkeiden valmistajat ovat myös huomanneet tilaisuutensa.

”Nyt on myyjän markkinat”, hän tiivistää.

”Totta kai ammattilaiset ovat sen hoksanneet ja voivat joiltain osin esittää sellaisia ehtoja, mitä eivät aikaisemmin ole voineet, mutta se on ymmärrettävää.”