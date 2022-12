Tuotteita ostaneita pyydetään ottamaan yhteyttä leipomojen kuluttaja­palveluun.

Moilas- ja Vaasan -leipomoyhtiöt vetävät pois myynnistä erän gluteenittomia tuotteita, joiden leivonnassa käytetty gluteeniton tattarijauho on sisältänyt gluteenia yli sallitun määrän.

Takaisinveto koskee useita gluteenittomia leipiä ja piirakoita. Tarkemmat tuotetiedot Moilas-leipomon takaisinvedettävistä tuotteista löytyvät leipomon verkkosivuilta.

Vaasan-leipomon osalta takaisinveto koskee 400 gramman pakkauksessa myytävää Vaasan Moilas Free From Tumma Siemenlimppua (parasta ennen -päiväykset 26.10.–19.11.), 280 gramman pakkauksissa myytäviä Vaasan Moilas Free From Tumma Siemenpaloja (parasta ennen -päiväykset 24.10.–17.11.) ja Vaasan Moilas Free From Tumma Hapan Palaa (parasta ennen -päiväykset 24.10.–29.11.).

Tuotteita ostaneita kuluttajia pyydetään ottamaan yhteyttä leipomojen kuluttajapalveluun.