Joku tai jotkut ilmiantoivat Kangasalan Sanomien verkkosivuilta tehdyt jaot ja nyt Facebook tulkitsee lehden roskapostittajaksi.

Somejätti Meta tulkitsi Kangasalan Sanomat -paikallislehden roskapostittajaksi, ja nyt lehti ei ole pystynyt lähes kuukauteen jakamaan sisältöään alustalle.

Asiasta kertoi aiemmin Suomen Lehdistö -lehti.

Tapahtuman sysäsi liikkeelle 9. marraskuuta verkossa julkaistu juttu alle 15-vuotiaiden paikallisten nuorten väkivaltarikoksista. Lehti myös jakoi uutisensa Facebook-tililleen.

Jutussa opetuskoordinaattori kertoo, että kouluissa väkivaltaisuutta ilmenee lähinnä oppilailla, joilla on neuropsykiatrisia haasteita. Kangasalan Sanomien päätoimittaja-toimitusjohtaja Heli Keskinen kertoo, että etenkin tämä kohta jutussa suututti osan lukijoista.

Palaute saavutti lehden toimituksen nopeasti. Keskinen kertoo ymmärtävänsä reaktion. Hän kuitenkin lisää, että lehti oli suunnitellut jatkavansa aiheesta kirjoittamista jatkouutisissa.

Jatkouutista lehti ei tosin enää päässyt jakamaan Facebookiin, sillä ilmeisesti joku tai jotkut ilmiantoivat lehden verkkosivuilta tehdyt jaot. Lehdellä ei ole tietoa siitä, kuinka monesta ilkivaltaisesta ilmiannosta on kyse.

Nyt lehti ei ole pystynyt lähes kuukauteen jakamaan Facebookiin eikä Metan omistamaan Instagramiin linkkejä verkkosivuillaan julkaistuun sisältöön.

”Eikä pysty kukaan muukaan jakamaan. Eivät yhteistyökumppanit eivätkä lukijatkaan.”

Lisäksi vanhat jaot poistuivat.

”Facebook on poistanut ainakin vuoden sisältä kaikki julkaisut, joissa on linkki uutiseemme. Käyttäjille on tullut viestejä, joissa kerrotaan että ’sivultasi on poistettu roskasisältöä’.”

Facebookista ei ole vahvistettu lehdelle eri toimien syytä.

Ilkivalta johti kävijämäärän vähenemiseen, mutta enemmän Keskistä huolestuttaa sen vaikutus keskustelun rajoittamiseen.

”Olemme Kangasalan ainoa paikallismedia, joka herättää paljonkin keskustelua yhteisössä. Keskustelua käydään paljon sosiaalisessa mediassa ja tämä estää sen”, hän sanoo.

”Roolimme yhteisön keskustelun herättäjänä ja ylläpitäjänä on vaikeutunut todella paljon.”

Keskinen on pyrkinyt tavoittamaan jotakuta Facebookista korjatakseen tilanteen. Se on kuitenkin osoittautunut hyvin hankalaksi.

Pysäyttävin asia koko vyyhdissä onkin ollut sananvapauden rajoittamisen helppous. Esimerkiksi keskustelu nuorten väkivallasta ja koulumaailman kehittämisestä tyrehtyi.

”Epäkohdat eivät muutu, jos ongelmista ei käydä keskustelua vapaasti.”

Tapauksessa näkyy myös somejätin valta.

Viime viikon perjantaina Keskinen vihdoin tavoitti Facebookin työntekijän.

”Nyt näkyy jo pientä valoa tunnelin päässä.”