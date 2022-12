Maan itäosissa sataa sunnuntaina sekä lunta että jäätävää tihkua. Ajokeli huonontuu päivän aikana.

Itä- ja Kaakkois-Suomessa on syytä varautua sunnuntaina mahdollisesti vaaralliseen ajokeliin.

Ajokeli on lumisateen vuoksi huono Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaan itäosassa aamuyhdeksään saakka, Ilmatieteen laitos varoittaa.

Pohjois- ja Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa ajokeli muuttuu iltapäivästä alkaen huonoksi jäätävän tihkusateen ja lumisateen vuoksi.

Lähipäivinä luvassa on edelleen lisää lumisateita, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta lauantaina. Maanantaina on tulossa lisää lunta itään ja pohjoiseen. Tiistaina odotettavissa on kaksi lumisadealuetta: toinen maan etelä- ja itäosiin, toinen pohjoiseen.

Lumentulon myötä huonoa ajokeliä on lähipäivinä odotettavissa monin paikoin.

Muutoin sääennuste ei toistaiseksi lupaa muutosta vallitsevaan säätilaan.

Lämpötilat näyttävät pysyvän tänään ja alkuviikosta lauantain tapaan noin 1–6 astetta pakkasella. Pohjoisimmassa Lapissa ja Itä-Suomessa ylletään kylmimmillään kymmenen pakkasasteen tienoille, aivan pohjoisessa tiistaina mahdollisesti 15 pakkasasteeseen.