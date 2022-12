Autossa olleet kaksi ihmistä loukkaantuivat onnettomuudessa lievästi. He pääsivät katolleen pyörähtäneestä autosta omin avuin ulos.

Henkilöauto suistui sunnuntaina aamupäivällä tieltä ulos ja syttyi palamaan Joroisissa Pohjois-Savossa.

Ulosajo tapahtui Viitostiellä noin viisi kilometriä Varkaudesta etelään Joroisten suuntaan.

Autossa olleet kaksi ihmistä loukkaantuivat onnettomuudessa lievästi. He pääsivät katolleen pyörähtäneestä autosta omin avuin ulos.

”Palomiehet saivat palon nopeasti hallintaan ja sammutettua. Käänsimme vielä auton renkailleen, ettei ympäristöön valu öljyä tai muuta”, päivystävä palomestari Jani Kasanen kertoo.

Onnettomuuspaikan kohdalla tie on nelikaistainen, ja pelastuslaitoksen mukaan toinen etelään vievistä kaistoista oli onnettomuuden jälkeen noin puoli tuntia poikki.

Tie oli pelastuslaitoksen mukaan onnettomuuspaikalla erittäin liukas.

”Tällä kohdalla on ollut aika usein onnettomuuksia. Tiessä on loiva mutka ja pientä kallistusta. Se on liukkaalla petollista”, Kasanen sanoo.

Hälytys onnettomuudesta tuli hieman kello yhdentoista jälkeen aamupäivällä. Paikalle hälytettiin pelastusyksiköt Joroisista ja Varkaudesta.