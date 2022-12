Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar pohtisi velkajärjestely­käytäntöjen laajentamista niin, että osa ihmisen veloista annetaan anteeksi.

”Yksi porukka hyötyy, toinen porukka häviää”, Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantzar aloittaa.

Pantzar puhuu uudesta luottotietolaista, joka astui voimaan 1. joulukuuta. Uuden lain yhteydessä maksuhäiriömerkinnät poistuivat yli 18 000 suomalaiselta.

Lakimuutoksen myötä maksuhäiriömerkintä poistuu Suomen Asiakastiedon ylläpitämästä rekisteristä kuukauden kuluttua siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta. Rekisteristä poistui joulukuun alussa yhteensä puolitoista miljoonaa maksuhäiriömerkintää.

Tähän asti maksuhäiriömerkinnät ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan pysyneet rekisterissä yleensä kahdesta kolmeen vuotta.

HS haastatteli lakimuutoksen myötä maksuhäiriömerkinnästä eroon päässeitä Samu Martikaista sekä nimettömänä haastattelun antanutta Minnaa. He puhuivat helpotuksen tunteesta, kun luottotiedot ovat vuosien jälkeen vihdoinkin puhtaat.

Pantzarin edustama Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka pyrkii ehkäisemään ja ratkaisemaan kotitalouksien talous- ja velkaongelmia.

Siksi tuntuu ensikuulemalta hieman erikoiselta, ettei velkaongelmaisia auttavan järjestön toimitusjohtaja ole lakimuutoksesta varauksettoman innokas.

Pantzarilla on kuitenkin arviolleen hyvät perusteet.

”Laista hyötyvät ihmiset, joilla on halu ja ennen kaikkea kyky saada velkansa maksettua. He ovat ihmisiä, joilla maksuhäiriömerkintöjä on vähän. On saatu satunnainen merkintä jostakin, jonka jälkeen elämä on saatu haltuun ja hallintaan”, Pantzar sanoo.

”Heille uusi luottotietolaki on hyvä ja reilu, sillä nykyisin yhdestä virheestä on rankaistu aika pitkään.”

Sitten on se toinen porukka. He ovat velkaongelmaisia ihmisiä, joilla on lakimuutoksen myötä mahdollisuus syventää velkaongelmaansa entisestään.

”Maksuhäiriö­merkintä on ollut myös suojaava tekijä lisävelkaantumiselta”, Pantzar sanoo.

Uuden lain häviäjiä ovatkin hänen mukaansa he, jotka pystyvät entistä helpommin välttämään maksuhäiriö­merkinnän ottamalla uutta velkaa vanhan velan maksamiseen.

”Ihmisen joka on jo kuopassa, on mahdollista kaivaa itselleen isompaa kuoppaa”, Pantzar kertoo.

” ”Nykyisin ihmiset jaetaan vain kahteen joukkoon. Heihin joilla on maksuhäiriö­merkintä ja heihin joilla ei ole. Asiat eivät ole niin mustavalkoisia.”

Pantzar arvioi, että uusi luottotieto­laki muuttaa luoton­myöntämisen tapaa, kun lainaa aletaan markkinoida maksuhäiriö­merkinnän estämiseksi.

”Totta kai lakimuutos auttaa heitä, joilla on mahdollisuus toimia pelisääntöjen toivomalla tavalla. Mutta syvässä ongelmassa oleville se tuottaa keinon, jolla he kykenevät siirtämään ongelmansa ratkaisua”, Pantzar arvioi.

Laki voi siis lisätä ihmisten eriarvoisuutta ja sysätä vastuuta yhä enemmän yksilön harteille. He, joilla velkaongelma on hallussa selviävät, mutta osalla kyyti voi olla entistä kylmempää.

”Ihmisillä on maksuhäiriö­merkintöjä keskimäärin toistakymmentä. Suurella enemmistöllä kyse ei ole yhdestä mokasta”, Pantzar muistuttaa.

Tilastollisesti lakimuutos näyttäytyykin Pantzarille ”pikaisena poppakonstina”.

”Lähes 400 000 suomalaista elää maksuhäiriömerkinnän kanssa. Uuden luottotietolain myötä porukka, joilla velkaongelmia on, tiivistyy. Heille täytyisi löytyä muita ratkaisuja velkaongelmien hoitamiseen.”

Mitä Pantzarin mielestä tulisi tehdä, jotta maksuhäiriö­merkintäisten asioita voitaisiin paremmin auttaa?

Yksi selkein keino on hallituksen esityksen pohjalta valmisteilla oleva positiivinen luottotieto­rekisteri, joka on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2024.

Positiivisella luottotieto­rekisterillä tarkoitetaan viranomaistahon ylläpitämää tietokantaa, johon kerätään tietoja henkilöiden luotoista ja tuloista. Sen avulla luotonantaja voi luoda ajantasaisemman ja täsmällisemmän kuvan henkilön todellisesta tulotasosta ja maksukyvystä.

Pantzarilla on myös toinen ajatus, jolla maksuhäiriö­merkintäisten asemaa voitaisiin muuttaa. Hän puhuu luottoluokitus­tyylisen järjestelmän käytöstä. Siis hieman vastaavanlaisesta mallista, jollaisella valtioiden ja yritysten kykyä selviytyä taloudellisista velvollisuuksista mitataan.

Pantzar myöntää, että ihmisten luokittelu ”kuulostaa karulta”, mutta pitää silti jonkinlaista luottoluokitus­mallia kehityksen arvoisena ideana.

”Nykyisin ihmiset jaetaan vain kahteen joukkoon. Heihin joilla on maksuhäiriömerkintä ja heihin joilla ei ole. Asiat eivät ole niin mustavalkoisia.”

Lisäksi Pantzar laajentaisi nykyistä velkajärjestely­käytäntöä, jossa ihmisen velat ja taloudellinen tilanne käydään läpi ja sovitaan takaisinmaksu­ohjelmasta. Velkajärjestelyyn kuuluu, että osan veloista saa anteeksi.

”Käräjäoikeus myöntää nykyisin velkajärjestelyn vuosittain noin 4 000 ihmiselle. Määrä ei voi olla oikea suhteessa lähes 400 000 luottotiedottomaan”, Pantzar sanoo.