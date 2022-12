Kansanedustaja Ben Zyskowiczista on kohtuutonta, että Kiasmaa työnseisauksella uhkaavat taiteilijat ovat nostaneet ”tikunnokkaan” yksittäisen henkilön.

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok) on vaikea pidätellä tunteitaan. Häntä suututtaa, ja vähän itkettääkin.

Tunteet on nyt nostanut pintaan uutiset Kiasman boikotoivista taiteilijoista. Jo yli 130 taiteilijaa on tähän mennessä allekirjoittanut vetoomuksen, jossa he ilmoittavat pidättäytyvänsä työskentelemästä nykytaiteen museo Kiasman kanssa niin kauan, kun hallituksessa on Zabludowicz Art Trustin edustus.

Kyseistä tahoa edustaa Kiasman tukisäätiössä suomalainen liikemies ja taidemesenaatti Chaim ”Poju” Zabludowicz. Taiteilijoiden perusteena on ”Zabludowiczin rahoittamien organisaatioiden tuki Israelin valtion Palestiinaa ja palestiinalaisia kohtaan harjoittamalle apartheid-politiikalle”.

”Kun kritiikki kohdistuu vain yhteen Kiasman hallituksen jäsenistä, ja tämä henkilö sattuu olemaan yksi Suomen tunnetuimmista ja varakkaimmista juutalaisista, kyllä se minusta antisemitismiltä eli juutalaisvihalta näyttää”, Zyskowicz sanoo ja jatkaa:

”Taustalla voi olla muitakin syitä ja tyytymättömyyttä Kiasman toimintaa kohtaan, mutta juutalaisvihalta ja rasismilta se nyt kuitenkin näyttää.”

Myös Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo syytti perjantaina Twitterissä Kiasman mielenilmaukseen osallistuvia taiteilijoita juutalaisvihasta.

Laajasalo kommentoi kampanjaa Twitterissä: ”Antisemitismillä on monet kasvot. Uusnatsi tai islamisti tunnistetaan. Vaikeampaa on tunnistaa akatemian tai kulttuuriväen juutalaisviha”.

Työnseisaukseen osallistuvien taiteilijoiden listaa kokoava taiteilija Eero Yli-Vakkuri kertoi jo aiemmin Helsingin Sanomille pitävänsä syytteitä antisemitismistä ”virheellisinä”.

”Kyse ei ole missään määrin antisemitismistä. Olemme sitoutuneet antisemitismin ja rasismin vastaiseen työhön”, Yli-Vakkuri sanoi.

Hänen mukaansa kysymys on Kiasman hallinnollisista rakenteista ja eettisten pelisääntöjen luomisesta liittyen museon yksityiseen rahoitukseen.

”Tavoitteena on, ettei Kiasman toiminnassa olisi mukana henkilöitä, jotka ovat rikastuneet laittomilla siirtomaa-alueilla tapahtuvasta liiketoiminnasta tai osallistuneet asekauppaan”, Yli-Vakkuri sanoi ja lisäsi:

”Kyse on Palestiinan ihmisoikeustilanteen huomioimisesta.”

Yli-Vakkuri sanoi jo aiemmin Helsingin Sanomille, että Israelin valtion toimia miehitysalueella on voitava kritisoida ilman, että vedetään yhtäläisyysmerkkejä juutalaisvastaisuuteen.

Hänen mukaansa kyse ei ole juutalaisuudesta, uskonnosta tai Zabludowiczista henkilönä, vaan taiteilijat vaativat, että Zabludowiczin liiketoiminnat konfliktialueella selvitetään.

Vetoomuksen allekirjoittaneiden joukossa on monia nimekkäitä taiteilijoita, kuten esimerkiksi Eija-Liisa Ahtila, Terike Haapoja, Jani Leinonen, Pilvi Takala ja Teemu Mäki.

Zyskowicz pitää Yli-Vakkurin ja muiden asiaa jo aiemmin julkisuudessa kommentoineiden taiteilijoiden perusteluja ”ristiriitaisina”.

”He sanovat, että kyse ei ole yksittäisestä henkilöstä, vaan Kiasmasta ja eettisistä pelisäännöistä, mutta silti tikunnokkaan on nostettu yksittäinen, juutalaistaustainen henkilö. Siinä on antisemitismin makua”, Zyskowicz sanoo.

”Ovatko nämä taiteilijat tutkineet kaikkien Kiasman hallituksen tai sen tukisäätiön jäsenten taustat? Tietävätkö taiteilijat, mitä nämä muut ajattelevat Israelista? Tietävätkö he, mistä heidän varallisuutensa on peräisin? Tietävätkö he, mihin nämä muut ovat sijoittaneet rahansa? Jos kysymys olisi todella vain Kiasmasta ja pelisäännöistä, silloin kaikkien muidenkin taustat tulisi yhtä lailla tutkia.”

Zyskowicz sanoo, että ”juutalaisena ja keskitysleiriltä selvinneen isän lapsena” vaatimus Zabludowiczin eroamisesta tuntuu hänestä henkilökohtaisestikin pahalta.

”Myös minä olen Israelin ystävä, ja tuen Israelin valtion olemassaoloa. Se ei silti tarkoita, että hyväksyisin jokaista Israelin hallituksen yksittäistä tekoa. Pitääkö minun nyt erota eduskunnasta?” Zyskowicz sanoo.

