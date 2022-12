Kangasalan Sanomat ei pystynyt jakamaan lähes kuukauteen verkkosivujensa sisältöä Facebookiin.

Kangasalan Sanomat -paikallislehden verkkosivujen jaot somejätti Metan omistamaan Facebookiin ja Instagramiin toimivat jälleen.

Lehti ei ole pystynyt jakamaan alustoille verkkosivuillaan julkaistua sisältöä lähes kuukauteen, koska ilmeisesti joku tai jotkut ilmiantoivat lehden. Tämän seurauksena Meta tulkitsi lehden roskapostittajaksi.

”Myöhään maanantaina illalla kaikki alkoi jälleen toimia. Vanhat jaot palautuivat ja linkit alkoivat toimia normaalisti”, kertoo lehden päätoimittaja-toimitusjohtaja Heli Keskinen.

Lisäksi lehteen alkoi tulvia Facebookin kautta automaattisia viestejä jokaisesta palautetusta jaosta. Sadoissa ja sadoissa viesteissä luki: ”Olimme väärässä, tarkastimme julkaisun uudelleen ja se noudattaa yhteisönormejamme.”

Ongelma ratkesi, sillä Keskinen tavoitti perjantaina sähköpostitse Facebookin mediasuhteista vastaavan työntekijän.

”Hän vastasi minulle ja kysyi lisätietoja asiasta. Lähetin hänelle lukuisia kuvakaappauksia ja tekstiä. Maanantaina vielä kyselin perään, onko asia ratkennut. Ja se ratkesi.”

Metan työntekijöiden tavoittaminen ei ole osoittautunut prosessissa helpoksi – tämänkin sähköpostiosoitteen Keskinen sai vinkkinä toiselta suomalaiselta media-alan työntekijältä.

Tapauksessa Kangasalan Sanomia onkin huolestuttanut somejätin toiminnan vaikutus sananvapauteen ja keskustelun rajoittamiseen.

Perjantainen työntekijän tavoittaminen olikin käänteentekevä hetki.

”Siinä vaiheessa, kun en tavoittanut ihmistä [Metasta] puhumaan ongelmasta kanssani, meinasi usko loppua. Mutta mediasuhteista vastaavan tavoittamisen jälkeen ajattelin, että kyllä he nopeasti näkevät ettemme ole roskasisällön tuottaja, kunhan vain käyvät katsomassa tiliämme.”

Kangasalan Sanomilla on Facebookissa varmistettu yritystili ja lehti on rekisteröitynyt sanomalehdeksi. Jos vilkaisee lehden Facebook-tiliä, ainakin suomea osaava hoksaa nopeasti, että kyse on sanomalehdestä.

Nyt toiveena on, ettei vastaavaa ongelmaa enää tulisi. Ainakaan Metan suunnalta lehteä ei kehotettu toimimaan millään tavalla toisin.

”En tiedä, voivatko he estää, ettei sama tapahtuisi enää uudestaan. Mutta jos tapahtuu, niin ainakin tiedän heti miten toimia.”