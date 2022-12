Matkailun superkuukausi joulukuu on tuonut Lappiin ennätysmäärän eurooppalaisia matkailijoita. Rovaniemen lentokenttä on marras–joulukuussa Suomen toiseksi kansainvälisin kenttä heti Helsinki-Vantaan jälkeen.

Ranskalaiset Charlotte Roudaut, Lilie Marsac, Celine Sengès ja Patric Sengè kuuluvat kolmen perheen porukkaan, jotka reissaavat usein yhdessä. Aikuisten lisäksi mukana on neljä 6–10-vuotiasta lasta. Edellinen yhteinen matka tehtiin Korsikalle. Rovaniemeltä seurueen mieleen jäi erityisesti moottorikelkkailu ja joulupukki.

Matkailuyrityksen logolla varustetut toppahaalarit kahisevat Rovaniemen keskustan Oliver’s Corner -pubissa jo neljältä iltapäivällä. Kolmen perheen muodostaman ranskalaisseurueen aikuiset juovat olutta. Lapset pelailevat keskenään viereisessä pöydässä.

Menossa on paussi husky- ja porotilalla vierailun jälkeen. Keski-Ranskan Limogesta Lappiin saapuneella, yhteensä kymmenhenkisellä porukalla on tapana matkustaa yhdessä. He saapuivat neljän päivän Lapin-lomalle sunnuntaina ja ehtivät parahiksi hotelliin katsomaan jalkapallon MM-loppuottelun.

”Se oli kamalaa”, kuvailee Fred Marsac ottelun lopputulosta hiljaa.

Rovaniemen joulukuinen katukuva on muuttunut koronapandemiaa edeltävästä ajasta. Kiinalaisia ei näy. Heidän poissaoloonsa vaikuttavat sekä Kiinan koronarajoitukset että Venäjän yli kulkeneiden lentoyhteyksien loppuminen Ukrainassa käytävän sodan seurauksena. Aasian maista saapuvista matkailijoista ainoastaan singaporelaisten määrä on vuoden 2019 tasolla.

Kiinalaisten tilalle on kuitenkin riittänyt tulijoita. Rovaniemelle saapuu tällä talvikaudella puolet enemmän lentoja Britanniasta ja muualta Euroopasta kuin edellisenä huippuvuonna 2019.

Oliver’s Cornerin ravintolapäällikön Tero Kivilahden mukaan muutos Rovaniemelle saapuvien matkailijoiden kulttuurissa näkyy pubissa päivittäin. Varsinkin Britanniasta saapuvat turistit käyvät ahkerasti virvokkeilla.

”Se kuuluu heidän kulttuuriinsa. Aasialaiset matkailijat eivät juurikaan käytä ravintolapalveluita”, Kivilahti sanoo.

Rovaniemi on marras–joulukuussa Suomen toiseksi kansainvälisin lentoasema heti Helsinki-Vantaan jälkeen. Uusia lentoyhteyksiä on avattu Amsterdamista, Lontoosta, Bristolista, Manchesteristä, Dublinista ja Brysselistä.

Adam ja Becky Wright sekä heidän lapsensa, 7-vuotias Ottilie ja 6-vuotias Iona, saapuivat Rovaniemelle neljäksi päiväksi Britannian Suffolkista. Lukuisten aktiviteettien lisäksi perhe on ehtinyt tutustua myös Ounasvaaran talvipolkuihin.

Lentokenttä sijaitsee vajaan kymmenen kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Koneiden valot ovat tuttu näky taivaalla. Rovaniemen lentoaseman vilkkaimpana viikonloppuna eli joulua edeltävänä viikonloppuna kentälle laskeutui yhteensä 53 lentokonetta, joista suurin osa ulkomailta.

”Voisi sanoa, että ainakin Rovaniemen talvimatkailu on eurooppalaisempaa kuin koskaan”, Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen sanoo.

Matkailijamäärien ajantasainen seuranta on haastavaa, mutta suuntaa antavia lukuja löytyy napapiirillä Joulupukin pajakylässä sijaitsevasta Joulupukin pääpostista. Kärkkäisen mukaan valtaosa Rovaniemelle saapuvista matkailijoista käy postissa, joka on myös ilmainen käyntikohde.

Marraskuussa vierailijoita oli 48 200. Se on yli 5 000 kävijää enemmän kuin matkailun edellisenä huippuvuonna 2019. Parhaimpina päivinä kävijöitä on ollut yli 6 000 päivässä.

Kärkkäinen arvioi, että Joulupukin pajakylän joulukuun kävijämäärä on noin 100 000.

Eurooppalaiset matkailijat näkyvät myös Inarissa ja Kittilän Levillä.

Inarilaisen Wilderness-hotelliketjun toimitusjohtajan ja yrittäjän Jouko Lappalaisen mukaan eurooppalaisten määrä on kasvanut ja kuluvasta talvikaudesta näyttäisi tulevan vähintään yhtä hyvä kuin huippuvuodesta 2019.

Paul ja Gabrielle Mudge vierailivat Rovaniemellä edellisen kerran vuonna 2012 häämatkallaan. Australian Gold Coastin auringosta keskelle Lapin kaamosta saapuneen pariskunnan mukana ovat lapset Olivia ja Harvey. Edellispäivän revontulimatkalla perhe onnistui näkemään taivaalla varovaiset revontulet.

Visit Levin toimitusjohtaja Satu Pesosen mukaan britit ja saksalaiset ovat jo pitkään olleet Levillä suurin kansainvälinen ryhmä. Heidän lisäkseen myös hollantilaisten ja ranskalaisten sekä espanjalaisten määrä on tällä kaudella kasvanut.

Kittilään avautui talveksi Air Francen lentoyhteys Pariisista, minkä lisäksi jouluaattona avautuu uusi yhteys Düsseldorfista.

Kansainvälisten matkailijoiden osalta Pesosen mukaan tänä vuonna liikutaan ennätystasolla, mutta suomalaisten matkailijoiden käytöksessä hän näkee varovaisuutta. Toisin kuin suurimassa osassa muita Lapin matkailupaikkakuntia, kotimaisten asiakkaiden merkitys on perinteisesti ollut Levillä suuri.

”Bensiinin, ruuan ja energian hinnannousu on nähtävissä varovaisuutena kotimaisten matkailijoiden osalta”, Pesonen sanoo.

