Etelärannikko ja pohjoinen ovat tällä hetkellä lumen kärkisyvyydessä tasoissa.

Etelä-Suomessa on tällä hetkellä niin paljon lunta, että lumitilanne alueella on harvinainen ja Kaakkois-Suomessa jopa poikkeuksellinen, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Nina Karusto torstaina aamupäivällä.

Suurimmalla osalla etelän sääasemista lumen paksuus luokitellaan Karuston mukaan harvinaiseksi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Helsinki-Vantaan mittausasemalla lunta on tullut 23 senttimetriä.

Poikkeuksellisen paljon lunta on tullut Kaakkois-Suomessa Virolahdella, missä lumen paksuus on 30 senttimetriä. Eniten lunta on Pyhtäällä, missä sitä on satanut maahan peräti 32 senttimetriä.

”Etelärannikko ja pohjoinen ovat nyt tasoissa. Kummassakin paikassa lumen enimmäispaksuus on 32 senttimetriä”, Karusto toteaa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta sataa vielä tänään laajalti maan etelä- ja keskiosassa, minkä vuoksi ajokeli on huono tai erittäin huono.