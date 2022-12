HS kysyi asiantuntijalta, ovatko apteekkeihin ilmestyneet korona­virus­testin ja influenssa­testin yhdistelmät luotettavia ja kenen testi kannattaa tehdä.

Apteekeissa myydään kotitestejä, jotka on tarkoitettu sekä A- ja B-influenssaviruksen että koronaviruksen aiheuttaman taudin toteamiseen.

Yksi testeistä nimeltään Beright 2in1-yhdistelmätesti. Sen valmistaja on Hangzhou Alltest Biotech. Tuotetta Suomeen tuo Fennogate oy.

Lokakuussa apteekkeihin tulleita yhdistelmätestejä oli joulukuun alkuun mennessä myyty useita tuhansia. Joulukuun puolivälissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti, että influenssa­epidemia on alkanut. Suomessa on todettu sekä influenssa A-virustyyppejä että influenssa B-viruksia.

Mainosten mukaan testi sopii muun muassa silloin, jos epäilee influenssaa ja on tekemisissä riskiryhmien kanssa.

Mutta antaako testi luotettavan tuloksen ja kenen testi kannattaa ulkopuolisen asiantuntijan mukaan tehdä?

Miten testi toimii?

Testi tehdään korona-aikana tutuksi tulleella tavalla: näytetikkua pyöritellään sieraimessa useita kierroksia.

Oleellista on hieroa näytetikkua sieraimen seinämiin, sanoo johtava asiantuntija Niina Ikonen THL:stä.

”Tarkoitus ei ole ottaa näytteeseen limaa, vaan vähän rapsuttaa limakalvoa, jotta soluja irtoaa”, Ikonen sanoo.

Onko testi luotettava?

Kyseinen testi on antigeenitesti eli se tunnistaa aktiivisen infektion.

Tämän vuoksi testin tekohetki on oleellinen. Yleisesti hyvä aika testin tekemiselle on viiden päivän sisällä tartunnan saamisesta, mutta vasta, kun oireet alkavat.

”On kuitenkin hyvin yksilöllistä, miten ja millä nopeudella virus alkaa lisääntyä kehossa. Lisäksi asiaan vaikuttaa se, millaisen virusannoksen on saanut tartunta­hetkellä”, Ikonen sanoo.

Toisaalta jos testin tekee liian myöhään, virusta ei enää välttämättä ole limakalvoilla tarpeeksi luotettavaa tulosta varten.

Pakkausselosteen mukaan testi tunnistaa nenästä otetusta näytteestä 97 prosentin herkkyydellä koronaviruksen. Influenssa A:n osalta vastaava luku on 96 ja influenssa B:n osalta 94. Pakkausselosteen mukaan testin tarkkuus on noin 99 prosenttia, eli väärän positiivisen tuloksen mahdollisuus on hyvin pieni.

Kunhan testi tehdään oikealla tavalla ja oikealla hetkellä, näihin lukemiin voidaan päästä, Ikonen sanoo. Tärkeää on noudattaa tarkkaan pakkausselosteen ohjeita sekä tietysti säilyttää testipakkaus oikein.

Negatiivinenkaan testitulos ei poissulje tartuntaa eikä tarvetta hakeutua terveydenhuollon piiriin. Tämä huomautetaan myös testin pakkausselosteessa.

Kenen kannattaa tehdä testi?

”Mitä hyötyä siitä on, että tietää taudinaiheuttajan?” Ikonen kysyy.

Hän painottaa, että on aiheuttaja mikä tahansa, olisi hengitystieoireisena suositeltavaa välttää ulkopuolisia kontakteja. Tieto aiheuttajasta ei myöskään vaikuta kotona sairastavan potilaan hoito-ohjeisiin.

Ainoa ryhmä, jolle taudinaiheuttajan tietämisestä voisi olla hyötyä, ovat influenssan ja koronataudin riskiryhmäläiset, Ikonen sanoo.

Jos kotitestin tulos on positiivinen, näiden ryhmien kohdalla voitaisiin Ikosen mukaan harkita lääkehoidon aloittamista.

”Mutta lääkekuurin aloittaminen on aina lääkärin harkinnassa, enkä osaa sanoa lähtevätkö lääkärit myöntämään lääkekuuria pelkän kotitestin perusteella.”

Ikonen painottaa, ettei riskiryhmäläisen pidä kuitenkaan huonokuntoisena jäädä kotiin tekemään testejä vaan olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

”Siellä tehdään kyllä tarvittavat testit, joten en näe kotitestiä minään välttämättömyytenä.”