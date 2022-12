Poliisi julkaisi poikkeuksellisesti epäillyn kuvan ja nimen, koska viranomaiset haluavat tavoittaa muut mahdolliset uhrit. Poliisi kaipaa yleisön apua rikosepäilyjen selvittämiseen.

Kahden naisen henkirikoksista epäillyllä miehellä voi olla enemmänkin uhreja, poliisi tiedottaa. Poliisin mukaan elokuussa kadonneen 28-vuotiaan Katja Miinalaisen ja syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan Saara Arvan henkirikoksista epäillyn uskotaan ajeluttaneen useita naisia ympäri Suomen eri aikoina.

Poliisi julkaisi poikkeuksellisesti miehen nimen ja kuvan, koska yrittää tavoittaa muita mahdollisia uhreja.

”Epäilty on tutkimustemme perusteella ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina. Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet epäillyn heihin kohdistamasta väkivallasta. Uskomme, että tällaisia henkilöitä on ollut vuosien saatossa enemmänkin kuin on poliisin tiedossa. On erittäin tärkeää tavoittaa muut mahdolliset uhrit, kertoo tutkinnanjohtaja”, komisario Mari Päivärinta Helsingin poliisin tiedotteessa.

Epäilty mies on 51-vuotias Mika Moring. Hän on saattanut poliisin mukaan käyttää muitakin nimiä. Poliisin mukaan epäillyn nimen ja kuvan julkaiseminen on välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi ja uhrien tavoittamiseksi. Mies on tällä hetkellä vangittuna.

Poliisi julkaisi Mika Moringin kuvan esitutkintalain perusteella. Poliisi katsoo, että tapauksessa täyttyvät perusteet, joidena mukaan epäillyn nimen tai kuvan saa antaa julkisuuteen, jos se on välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi.

Helsingin Sanomat julkaisee epäillyn nimen mahdollisten muiden uhrien tavoittamiseksi, ja koska tunnistetietojen julkaisu voi edesauttaa vakavien rikosten selviämistä.

Uhrien nimien julkaisu on tarpeen, koska poliisi selvittää edelleen myös heidän liikkeittään.

Poliisin tietojen mukaan mies on ajelutusretkien aikana pahoinpidellyt kyydissä olleita naisia, ja hän on saattanut tehdä heille myös seksuaalista väkivaltaa.

Poliisi pyytää yhteydenottoa kaikilta, jotka ovat liikkuneet miehen kanssa. Poliisin mukaan toimintamallille tyypillistä on ollut, että epäilty on ottanut naisia kyytiin ja esimerkiksi leiriytynyt heidän kanssaan. Retket ovat suuntautuneet ympäri Suomen.

Lisäksi Helsingin poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja kadonneesta Katja Miinalaisesta. Hänet on poliisin mukaan nähty viimeksi Salon Kiikalassa 4. elokuuta 2022. Epäilty on tuolloin ottanut Miinalaisen kyytiin. He ovat ajelleet ja leiriytyneet Tammelassa, Keski-Suomessa ja Lapissa. Epäilty ja asianomistaja ovat liikkuneet syrjäisillä alueilla.

Poliisi pyytää edelleen havaintoja 14. elokuuta kadonneesta Katja Miinalaisesta.

Miinalainen on 165 senttimetriä pitkä, ja hän painaa noin 50 kiloa. Hänellä on pitkät, tummat ja suorat hiukset sekä siniset silmät. Häneltä saattaa puuttua hammas ylhäältä edestä tai vasemmasta kulmasta.

Saara Arvan katoamista tutkii Itä-Suomen poliisi.

Poliisi pyytää havainnot ja vihjeet osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai numeroon 0295 476 147 kello 8–16 maanantaista sunnuntaihin.