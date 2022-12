Niin sanotut sarjahakijat laittavat työhakemuksia useisiin eri työpaikkoihin, mutta rekrytoijat eivät koskaan tavoita heitä. Välillä he aiheuttavat rekrytoijille turhaa työtä.

Helsingin Sanomat kertoi viime sunnuntaina Peter Marks -nimisestä ”sarjahakijasta”, joka on hakenut kuluneen vuoden aikana kymmeniä ja kymmeniä eri huippuvirkoja.

Vastaavat ahkerat työpaikkojen hakijat ovat tuttuja myös paljon rekrytointeja tekeville ammattilaisille.

Henkilöstöpalveluyritys Baronan rekrytointipäällikkö Kristiina Vormalan mukaan hakemusten tehtailu henkilöityy yksittäisiin ihmisiin, joiden nimet tunnistetaan rekrytointialalla yleisesti.

”Sama hakuteksti on laitettu kymmeniin hakemuksiin. Hakemuksia ei ehkä ole lähetetty samana päivänä, mutta lähiaikoina”, Vormala sanoo.

”Toisaalta joskus on vaikeaa päätellä, onko kyseessä tällainen sarjahakija vai onko hakijan vain vaikeaa tunnistaa omaa osaamistaan”.

Niin sanottujen sarjahakijoiden kohdalla on tyypillistä, että he eivät ole työhakemuksen jättämisen jälkeen millään tapaa tavoitettavissa.

Pahimman luokan sarjahakijat tunnistetaan Baronassa nimeltä, mutta hakemusten tehtailu voi aiheuttaa turhaa työtä erityisesti uusille rekrytoijille, joille nämä hakijat eivät ole tuttuja.

”Jos ei ole ihan varma, mistä on kyse, hakijaa on voitu yrittää tavoitella ja tarkistaa hänen tilanteensa.”

Hakijoiden tiedot poistuvat Baronan järjestelmistä kahden vuoden kuluttua, jos hakija ei ole itse poistanut omia tietojaan. Välillä useita työpaikkoja hakevat poistavat tietojaan ja lähettävät sen jälkeen uusia hakemuksia. Jos taloon on siinä välissä tullut uusi rekrytoija, hän saattaa nähdä hakemuksessa jotain lupaavaa ja yrittää tavoitella hakijaa tai laittaa tälle kysymyksiä videohaastattelua varten.

”Nämä eivät yleensä johda mihinkään, ja siinä aika nopeasti uusikin rekrytoija havaitsee, mistä on kyse.”

Loppujen lopuksi sarjahakijoita ei kuitenkaan tule Vormalan mukaan vastaan kovinkaan paljon, eikä heidän hakemustensa käsittely aiheuta Baronalle merkittävästi haittaa. Harvat ilmiötä edustavat hakijat ovat kuitenkin erityisen sinnikkäitä.

”Pahimpien hakemusten tehtailijoiden kohdalla tuntuu siltä, että työnhaku on heille työ. Siitä saa jotain tyydytystä, ja siksi sitä tehdään niin suurissa määrin”, Vormala sanoo.

Henkilöstöpalvelu­yritys Staffpointin toimitusjohtaja Anu Ahokas ei ole törmännyt vastaaviin ahkeriin hakijoihin. Se kylläkin on Staffpointissa huomattu, että kaikki työnhakijat eivät hae työpaikkoja tosissaan.

”Tulee hakemuksia, joita ei ole täytetty kunnolla, tiedot ovat vaillinaiset tai hakijat eivät vastaa, kun heitä kontaktoidaan”, hän sanoo.

Tällaisia hakemuksia tulee Ahokkaan arvion mukaan joitain kymmeniä vuodessa. Yhteensä Staffpoint ottaa vastaan vuoden aikana kymmeniätuhansia hakemuksia.

”Jokainen työhakemus käydään läpi ja potentiaalisia hakijoita yritetään tavoitella. Näiden käsittely vie meiltä kuitenkin aika vähän resursseja, kyseessä ei ole mikään massiivinen ongelma.”

Sarjahakija Peter Marksin nimi on tuttu sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Liisa Perttulalle. Perttula kertoo, että Marksin lisäksi on myös toinen samankaltainen hakija, jonka nimi tulee toistuvasti esiin, kun ministeriössä yritetään täyttää avoimia työpaikkoja.

”Molemmat ovat muistaakseni hakeneet avoimia työpaikkoja ihan hiljattain”, Perttula sanoo.

Perttulan mukaan hakemusten tehtailijoissa on kyse yksittäisistä ihmisistä ja heidän hakemuksensa käsitellään samalla tavalla kuin muidenkin. Usein hakemukset kohdistuvat virkoihin, joiden kelpoisuus­vaatimuksia hakijat eivät täytä. Tällainen vaatimus on esimerkiksi ylempi korkeakoulu­tutkinto. Mikäli vaatimukset eivät täyty, ei rekrytointi­prosessikaan etene.

”Emme me katso, onko hakija sellainen, että hän laittaa useita hakemuksia”, Perttula kertoo.

Ilmiölle ei Perttulan mukaan voi tehdä oikein mitään. Eikä oikeastaan tarvitsekaan.

”Ihmisillä on vapaa oikeus hakea kaikkia valtion työpaikkoja. Meille tulee parhaimmillaan yli sata hakemusta yhteen virkaan. On mahdotonta määritellä, kuka saisi paikkoihin hakea ja kuka ei.”

Baronan Vormala huomauttaa, että on tärkeää erottaa sarjahakijat sellaisista henkilöistä, jotka hakevat paljon työpaikkoja, mutta ovat tosissaan työnhaun kanssa. He ovat erittäin aktiivisia työnhaun suhteen, mutta syystä tai toisesta työllistyminen on helle hankalaa.

”Sellaisista henkilöistä puhutaan usein, että he ovat löysin rantein liikkeellä. He siis ottavat työnhaun turhankin rennosti, vaikka ovat sinänsä tosissaan”, Vormala sanoo.

Useiden samankaltaisten hakemusten lähettäminen ei ole välttämättä hakijan kannalta paras tapa saada uutta työpaikkaa, mutta mitään pahaa siinä ei ole, Vormala muistuttaa.

Huvikseen lähetettyjen hakemusten kitkeminen muiden joukosta on Vormalan mukaan vaikeaa.

”Olen pitänyt sitä vähän väistämättömänä ilmiönä tällä alalla. Kaikki eivät ole samalla ajatuksella liikkeellä.”

”Jos on henkilö, joka on laittanut 50 tai 100 hakemusta, on vaikeaa arvioida, onko hakija aidosti työnhaun takia liikkeellä. Usein onkin. Sitten me soitamme perään ja katsomme, reagoiko hakija ja lähteekö hän mukaan rekryprosessiin.”