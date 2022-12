Naisia autolla eri puolilla Suomea ajeluttaneella henkirikosepäillyllä on taustallaan aiempia tuomioita ja rikosepäilyjä naisiin kohdistuneista rikoksista.

Helsingin poliisi kertoi perjantaina, että 51-vuotiaan miehen epäillään liittyvän kahden ei puolilla Suomea kadonneen naisen tapaukseen.

Poliisi julkaisi poikkeuksellisesti epäillyn Mika Moringin nimen ja valokuvan, koska se yrittää tavoittaa muita miehen mahdollisia uhreja.

Helsingin poliisi epäilee, että syksyllä kadonneeksi ilmoitettu 28-vuotias Katja Miinalainen on joutunut Moringin henkirikoksen uhriksi elokuun puolivälin jälkeen. Itä-Suomen poliisi epäilee miestä myös syksyllä 2019 kadonneen Saara Arvan tapauksessa.

Moring on tällä hetkellä vangittuna. Hänet vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa 2. joulukuuta todennäköisin syin Miinalaisen taposta epäiltynä.

Pakkokeino­tietoihin epäillyn tapon tekoajaksi on merkitty 14. elokuuta ja 7. lokakuuta välinen aika tänä vuonna. Henkirikoksen siis epäillään tapahtuneen jossain välissä tuon aikahaarukan sisällä. Tekopaikkaa vangitsemistietoihin ei ole merkitty.

Pääkaupunkiseudulla asunut Miinalainen nähtiin ennen katoamistaan viimeksi Varsinais-Suomessa Salon Kiikalassa 14. elokuuta.

Poliisin mukaan epäilty oli tuolloin ottanut Miinalaisen Kiikalasta autonsa kyytiin. Kaksikko oli poliisin tietojen mukaan ajellut ja leiriytynyt Tammelassa, Keski-Suomessa ja Lapissa liikkuen etenkin syrjäisillä alueilla.

Itä-Suomen poliisi puolestaan epäilee Moringia syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan Saara Arvan katoamiseen liittyen. Poliisi tutkii myös Arvan katoamista epäiltynä tappona.

Moring oli Arvan tapauksen esitutkinnassa vangittuna joulukuusta 2019 toukokuuhun 2020, jolloin hänet vapautettiin tutkintavankeudesta riittävän näytön puuttuessa.

Pakkokeinotietojen mukaan Moring vangittiin joulukuussa 2019 todennäköisin syin taposta epäiltynä. Arvioksi epäillystä tekoajasta pakkokeinotietoihin on merkitty 1. syyskuuta 2019 ja epäillyksi tekopaikaksi Vesanto.

Arvan tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Esko Salo Itä-Suomen poliisista kertoo, että asiaa tutkitaan edelleen epäiltynä henkirikoksena tappo-rikosnimikkeellä. Aiemmin vangittuna ollutta miestä myös epäillään yhä tapauksessa.

Arvan ruumista on Salon mukaan etsitty laajoilta alueilta maastosta ja vesistöistä Helsingin ja Savon väliltä, mutta ruumis on edelleen kateissa.

Helsinkiläisestä Arvasta viimeisin tiedossa oleva havainto tehtiin 31. elokuuta 2019 Neiturin kanavalla Vesannolla. Vesanto sijaitsee Pohjois-Savossa lähellä Keski-Suomen maakuntarajaa.

Poliisin mukaan Arvan tiedetään liikkuneen kesällä ja alkusyksystä 2019 Vesannon ja Tervon alueella Pohjois-Savossa ja Konneveden alueella Keski-Suomessa. Hän on leiriytynyt useissa eri paikoissa esimerkiksi metsäpalstoilla ja vesistöjen läheisyydessä. Poliisin mukaan ennen katoamistaan Arvalla havaittiin pahoinpitelyvammoja muun muassa kasvoissa.

Arva ja hänen seurassaan ollut mies liikkuivat tuolloin mustalla Audilla. Salon mukaan Arva ja epäilty ovat olleet roadtrip-tyylisellä autoreissulla, joka poliisin käsityksen mukaan kesti loppukeväästä tai alkukesästä aina syksyyn ja Arvan katoamiseen saakka.

”He olivat ilmeisesti lähteneet liikkeelle Helsingistä”, Salo kertoo.

Salon käsityksen mukaan epäilty mies on tavannut naiskontakteja Helsingissä eri tavoin, ja tietoon tulleiden piirteiden perusteella hän vaikuttaisi etsimällä etsineen naisseuraa.

”Hän on ollut aktiivinen seuranhakupalveluissa. Saara Arvaan hän on meidän käsityksen mukaan törmännyt ilta- tai yöelämässä.”

Salo kertoo, että mies on systemaattisesti kiistänyt liittyvänsä millään lailla Arvan katoamiseen ja epäiltyyn rikokseen.

”Hänen mukaansa Arva on omasta vapaasta tahdostaan lähtenyt pois.”

Myös epäillyn asianajaja Matti Nurmela kertoo Moringin kiistävän henkirikosepäilyn kummassakin tapauksessa. Nurmelan mukaan näyttöä tapauksissa ei ole.

” ”Olemme yksilöineet useampia henkilöitä, jotka ovat joutuneet kuljetuksen kohteeksi.”

Helsingin poliisi kertoi perjantaina, että poliisin tutkimusten perusteella Moring on ajeluttanut useita naisia ympäri Suomea eri ajankohtina.

Miehen toimintamallille tyypillistä on ollut, että mies on ottanut naisia kyytiin ja esimerkiksi leiriytynyt heidän kanssaan eri puolille Suomea suuntautuneilla ”retkillä”.

Viime aikoina mies on tiettävästi liikkunut valkoisella Audilla, josta poliisi julkaisi kuvia.

Poliisin tietojen mukaan Moring olisi retkien aikana pahoinpidellyt kyydissä olleita naisia ja saattanut kohdistaa heihin myös seksuaalista väkivaltaa.

”Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet epäillyn heihin kohdistamasta väkivallasta”, tutkinnanjohtaja Mari Päivärinta Helsingin poliisista kertoi perjantaina tiedotteessa.

Helsingin poliisi uskoo nyt, että epäilty on saattanut kohdistaa väkivaltaa muihinkin naisiin, kuin mitä poliisin tietoon on tähän mennessä tullut.

”Olemme yksilöineet useampia henkilöitä, jotka ovat joutuneet kuljetuksen kohteeksi. Huolestuttavasti näyttää siltä, että heitä voisi olla vielä huomattavasti enemmänkin”, Helsingin poliisin rikostarkastaja Jari Koski kertoi HS:lle perjantaina.

Kosken mukaan poliisi epäilee, että miehen toiminta olisi saattanut jatkua useita vuosia tai jopa pidempiä ajanjaksoja.

Koski kertoi poliisin tutkivan myös sitä mahdollista vaihtoehtoa, että löytyisi vielä lisää niitäkin, jotka eivät ole palanneet Moringin ajelutuksilta.

”Täytyy ottaa huomioon, että voi olla vielä muitakin, jotka eivät ole palanneet retkiltä”

Moring on tuomittu aiemmin käräjäoikeudessa lainvoimaisesti kolmesta vuosina 2014, 2015 ja 2016 tapahtuneesta pahoinpitelystä päiväsakkoihin.

” ”Voi olla vielä muitakin, jotka eivät ole palanneet retkiltä.”

Kahdessa pahoinpitelytapauksista uhrina oli nainen. Toisessa tapauksessa Moring oli lyönyt uhria kasvoihin avokämmenellä ja potkinut häntä ainakin kaksi kertaa jalkoihin. Toisessa tapauksessa hän oli potkaissut naista alavartaloon ja sylkäissyt kahdesti tämän kasvoille. Miesuhria hän oli potkinut ja lyönyt nyrkillä kasvoihin.

Useampia vuosia takaperin Moring määrättiin lähestymiskieltoon entistä seurustelukumppaniaan kohtaan. Nainen oli hakenut miehelle laajennettua lähestymiskieltoa, mutta käräjäoikeus määräsi lähestymiskiellon perusmuotoisena.

Lähestymiskiellon syynä oli se, että Moring oli tullut kutsumatta entisen naisystävänsä kotioven taakse naisen salaamaan osoitteeseen ja lähettänyt naiselle toistuvasti viestejä, joissa hän uhkasi naista väittämänsä velan perinnällä.

Moring on tällä hetkellä syytteessä kahdessa rikostapauksessa, joissa asianomistajina on kaksi naista. Toisessa tapauksessa Moringia epäillään rikoksista, joiden rikosnimikkeinä on raiskaus ja vapaudenriisto. Toisessa tapauksessa rikosnimikkeinä on raiskaus, pahoinpitely, vapaudenriisto ja vahingonteko. Epäillyt teot ovat tapahtuneet kahtena erillisenä päivänä kaksi vuotta sitten.

Koska kyseisiä syytteitä ei ole vielä käsitelty käräjäoikeudessa, epäiltyjen rikosten tarkempi sisältö ei ole tiedossa.

Poliisi julkaisi poikkeuksellisesti Moringin nimen ja kuvan, koska tietojen julkaisu on poliisin mukaan välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi. Poliisin käsitys on, että mies on tosin saattanut käyttää muitakin nimiä.

Poliisi toivoo nyt miehen mahdollisia muita uhreja ottamaan yhteyttä poliisiin. Yhteydenottoja pyydetään kaikilta henkilöiltä, jotka ovat liikkuneet Moringin kanssa.

Havaintoja pyydetään edelleen myös kadonneesta Katja Miinalaisesta. Silminnäkijähavaintoja Miinalaisesta kaivataan 14. elokuuta jälkeiseltä ajalta erityisesti Tammelan, Keski-Suomen ja Lapin alueilta.

Tapaukseen tai Moringiin mahdollisesti liittyvistä havainnoista ja vihjeistä voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 476 147.

Helsingin Sanomat julkaisee epäillyn nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa mahdollisten muiden uhrien tavoittamiseksi, ja koska tunnistetietojen julkaisu voi edesauttaa vakavien rikosten selviämistä.