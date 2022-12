Uuden tilastointitavan perusteella koronaviruskuolemia on vain 60 prosenttia siitä, mihin aiemmalla menetelmällä päädyttiin, kirjoittaa HS:n kotimaantoimittaja Tiina Rajamäki.

Kello 11.36 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoimat tiedot koronaviruksen etenemisestä hyppäävät ruudulle. Tartuntojen määrä, teho-hoidossa olevat koronapotilaat – ja luku koronakuolemista.

Yli puolentoista vuoden ajan tilastotietoa odotettiin toimituksessa, sillä se oli faktapaketti, jonka perusteella saatoimme yrittää ymmärtää arvaamattoman ja liukasliikkeisen viruksen etenemistä.

Etenkin koronan aiheuttamasta ylikuolleisuudesta Suomessa on uutisoitu kansainvälisesti. Lääketieteen alan tiedelehti Lancetissa viime keväänä julkaistussa artikkelissa pohdittiin syitä koronakuolemien suhteellisesti suureen määrään Suomessa.

Torstaina tuli julki THL:n seuranta, joka perustuu uuteen laskentatapaan, jossa otetaan huomioon lääkäreiden kirjoittamat kuolintodistukset. Uuden tilastointitavan perusteella koronaviruskuolemia on vain 60 prosenttia siitä, mihin aiemmalla menetelmällä päädyttiin.

Aiemmin luettiin koronaan kuolleiksi kaikki, jotka ovat kuolleet 30 päivän sisällä varmennetusta tartunnasta.

Nyt on myös eroteltu ne tapaukset, joissa koronavirus on ollut kuolemaan vaikuttanut perussyy tai myötävaikuttanut syy.

Uutinen uuden laskentatavan vaikutuksestahan on hyvä. Silti se nostaa epämiellyttävän tunteen siitä, että onko vääristynyt tieto ehtinyt vaikuttaa ihmisten elämään.

Isompien tilastolukujen perusteella poliitikot ja aluehallinto­viranomaiset ovat tehneet johtopäätöksiä siitä, miten auki yhteiskunta voi olla. Myös siitä, miten tiiviisti riskiryhmät, kuten vanhukset, on eristetty. On vaikea arvioida, kuinka paljon liian suuret luvut koronakuolemista ehtivät niihin vaikuttaa.

Päätöksenteossa käytössä on ollut muitakin mittareita, erityisesti seuranta sairaala- ja tehohoidon tarpeesta ja rokotus­kattavuudesta. Heittoa on kaikkein eniten tämän vuoden kuolinsyytilastoissa – ja tänä vuonnahan on jo eletty pitkälti ilman koronarajoituksia.

On totta, että monet asiantuntijat ovat muistuttaneet siitä, että koronakuolemien tilastointi ei ole kertonut viruksen todellisesta tappavuudesta.

Erittäin moni aiemmalla tilastointitavalla koronakuolemaksi laskettu kuolema on johtunut oikeastaan muusta syystä. Usein kyseessä on ollut vanha ihminen, jolla on sattunut olemaan myös koronatartunta.

Kuolinsyytilaston suureen heittoon on vaikuttanut THL:n johtavan asiantuntijan Sirkka Goebelerin mukaan tänä ja viime vuonna suuret tartuntamäärät. Massa on ollut suurempi, joten niin on ollut virheellisesti koronan aiheuttamiksi luetut kuolematkin.

Tulevia mahdollisia tautikriisejä varten on erittäin tarpeellista korjata harhaanjohtavaa informaatiota. Nyt ollaan vasta alussa koronavuosien aiheuttamien vaikutusten analysoinnissa. Tarvitaan tutkimusta, ja tutkimuksen taustalla on oltava mahdollisimman totuudelliset luvut.

Koronavuosina tehtyjen päätösten vaikutus varsinkin nuorten elämään on ollut mullistavan suuri. Siksi on erittäin tervetullutta, että kuvaa viruksen aiheuttamista kuolemista korjataan.

Herää kysymys, olisko koronakuolemien tilastointitapaa ollut syytä muuttaa jo paljon aiemmin.