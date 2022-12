Paikoin lunta saattaa vielä sataa heikosti maan etelä- ja keskiosissa.

Lumisateet heikkenevät sunnuntaina, joskin paikoin lunta saattaa vielä sataa heikosti maan etelä- ja keskiosissa. Määrät ovat kuitenkin mitättömiä, sanoo päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila Ilmatieteen laitokselta.

Pohjoisessa sunnuntaina on osin selkeämpää säätä.

Pakkasta on koko maassa niin, että Etelä- ja Keski-Suomessa liikutaan viiden asteen vaiheilla, kun taas pohjoisessa pakkanen kiristyy. Keski- ja Pohjois-Lapissa voi alimmillaan olla 15–25 miinusastetta.

Lauantaina lunta oli eniten Virolahdella, 37 senttiä. Seuraavina tulivat Pyhtää 36:lla ja Hyvinkää 35 sentillä.

”Eniten lunta on siis Etelä-Suomen alueella, mutta kyllä aika perässä tulevat esimerkiksi Kainuu ja paikoin Lappikin. Aika laajoillakin alueilla etelässä, idässä ja pohjoisessa on 20–30 senttiä lunta. Oikeastaan Länsi-Suomessa Turun tietämiltä Tampereen ja Porin yli kohti Vaasaa on vähälumisempi alue. Ollaan siinä kymmenen sentin molemmin puolin”, Jylhä-Ollila kertoi lauantaina.