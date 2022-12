Hangon Täktomin asukkaat ja loma-asukkaat haluaisivat ennallistaa 1960-luvulla kuivatetun suon, jotta pahoin rehevöityneen merenlahden tila parantuisi. Vastaavia alueita on Suomessa lukuisia.

”Pienillä puroilla voi olla isot vaikutukset”, sanoo espoolainen meriharrastaja Ari Heinilä lomamaisemissaan Hangon Täktomissa. Hän katselee Täktominpuroa, joka luikertelee metsän halki kohti Suomenlahtea.

Vaatimattoman näköinen oja on osin jäässä, mutta jään alla solisee ruskea vesi. Se tulee läheiseltä suoalueelta, joka ojitettiin 1960-luvulla. Samalla alkoi Täktominlahden muutos. Valumavedet ovat rehevöittäneet merenlahden.

”Ojitusten seurauksena mereen pääsee ravinteita ja kiintoainetta. Täktominlahti on mennyt aivan tukkoon”, kertoo Heinilä, joka on Täktomin hoitoyhdistyksen ja tuoreen, valtakunnallisen Minun mereni -yhdistyksen puheenjohtaja.

Minun mereni -yhdistyksen puheenjohtaja Ari Heinilä ihmettelee, miksi luonnon ennallistaminen on tehty hankalaksi yksityisille kansalaisjärjestöille.

Hoitoyhdistykseen ryhmittyneet asukkaat ja loma-asukkaat haluaisivat ennallistaa eli palauttaa takaisin luonnontilaan suon, jonka myllääminen on merkittävä syy Täktominlahden umpeenkasvuun.

Hanke on kuitenkin törmännyt mutkikkaisiin ongelmiin, sillä käänteisen ojituspäätöksen järjestäminen on osoittautunut vaikeaksi.

Rahoitus on luvassa, mutta vastassa on ollut ristiriitaisten tietojen verkko. Ennallistamisella on ollut myös vastustajia, muun muassa Hangon kaupunki, joka omistaa osan suoalueesta. Nyt ilmapiiri muutokselle on parempi kuin kolme vuotta sitten, jolloin hanketta aloiteltiin.

Täktominlahden umpeenkasvu on seurausta sitkeän vesikasvin, tähkä-ärviän, levittäytymisestä. Se taas hyötyy rehevöitymisestä, jota ravinteikas suovesi ylläpitää.

Lahti täyttyy kesäisin jopa 2,5-metrisistä tähkä-ärviöistä, jotka täyttävät hevosenkengän muotoisen lahden kuin viidakko. Kun kasvi roihahtaa hurjaan kasvuun, lahdessa ei voi uida eikä juuri veneilläkään. Lisäksi tähkä-ärviän tuottamat kemikaalit karkottavat kalanpoikaset ja tappavat äyriäisiä.

”Se on läpitunkematon seinä, joka pahimmillaan estää soutamisenkin”, Heinilä kuvaa.

Täktominlahti on pahoin rehevöitynyt. Matala lahti on kasvanut täyteen rehevöitymisestä hyötyvää tähkä-ärviää.

Tähkä-ärviä kasvaa kesäisin tiheänä, lähes pintaan saakka ulottuvana viidakkona Täktominlahdella.

Nyt meri on jäätymässä ja kesäisten niittojen jälkeen mereen jääneet kasvustot ovat lahonneet pohjaan. Heinilä käy vuoden viimeisellä melontakierroksella jäälauttojen keskellä, ennen kuin hän vie kanootit talvivarastoon.

Kobbenin kallioniemen takaa kuuluu joutsenten toitotusta. Lahdelle on kerääntynyt kymmeniä laulujoutsenia.

Mereen laskeva Täktominpuro tuo jatkuvasti ravinteikasta vettä kolmen kilometrin päässä sijaitsevalta suoalueelta, Täktomträsketilta.

Täktominlahteen laskeva Täktominpuro kuljettaa ravinteikasta vettä mereen kolmen kilometrin päässä sijaitsevalta suolta.

Hoitoyhdistys on yrittänyt suitsia valumia rakentamalla Täktominpuron alajuoksulle kaksi kosteikkoa, mutta ne eivät riitä käsittelemään ja puhdistamaan tulvavesiä.

Sen sijaan suon ennallistaminen eli ojien tukkiminen ja vesitasapainon palauttaminen vähentäisi hankesuunnitelman mukaan vesistön kuormitusta. Tarkoituksena on padota laskupuro ja nostaa vedenpintaa suolla vaiheittain parikymmentä senttiä kerrallaan sopivaan korkeuteen.

Uudenmaan ely-keskuksen johtavan vesitalousasiantuntijan Kari Rantakokon mukaan suon ennallistamiseen tarvitaan ennen kaikkea maanomistajan suostumus.

”Vesilain mukaisia lupia ei kuitenkaan tarvita, sillä alue on pieni ja prosessi varsin kevyt”, Rantakokko arvioi.

Suurin maanomistaja Mikael Winberg on mukana projektissa. Hänen mukaansa ojitus ei ole alun perinkään ollut onnistunut.

”Huonosti metsä siellä kasvaa. Koko alue pitäisi ojittaa uudestaan, jos siitä haluaisi saada tuottavan. Mutta ennallistaminen toisi luonnonarvoja, nekin ovat tärkeitä”, Winberg sanoo.

Sen sijaan Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell ei lämpene hankkeelle. Myös kaupunginhallitus vastusti sitä, kun se oli vireillä vuonna 2019.

”Kyseessä on erittäin iso toimenpide, jonka vaikutukset on selvitettävä perinpohjaisesti. Ymmärrän lähtökohdat ja tarkoitusperät, mutta tällaisessa asiassa ei saa mennä ojasta allikkoon”, Strandell sanoo.

Strandellin mukaan lisäselvityksiä tarvitaan siitä, miten veden palauttaminen suolle vaikuttaa asutukseen, kaivoihin, teihin sekä golfkenttään ja etenkin sähkölinjaan:

”Alueen halki kulkee Hangon ainoa sähkönsyöttölinja. Se on rakennettu maalla seisovaksi, eikä sitä saa vaarantaa.”

Hankoon sähköä tuova voimajohto kulkee Lappohjasta Hankoon. Puiset pylväät seisovat betoniperustuksilla keskellä entistä suota.

Voimalinjan omistaa sähköverkkoyhtiö Caruna. Se suhtautuu ennallistamishankkeeseen lähtökohtaisesti myönteisesti ja haluaa olla siinä mukana, kertoo asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen.

Yksi vaihtoehto on Rautiaisen mukaan voimajohdon siirtäminen, mutta se maksaa jopa 1,5 miljoonaa euroa ja vie vuosia.

”Nopein vaihtoehto olisi vedenpinnan hallittu nosto, jonka yhteydessä voidaan testata, miten se vaikuttaa voimajohtopylväisiin ja niiden perustuksiin”, Rautiainen sanoo.

Mahdollinen riski on se, että veden keventävä voima saa perustukset liikkumaan, mitä taas ei saa tapahtua.

”Uskon, että ratkaisu löytyy. On selvä, että suolta tuleva ravinnekuorma on saatava pois Täktominlahdesta”, Rautiainen toteaa.

Täktomträsket on yksi lukuisista turhaan ojitetuista soista Suomessa. Ne on kuivatettu metsätalouskäyttöön, mutta metsä ei ole koskaan lähtenyt kunnolla kasvamaan.

Samanlaisia suoalueita on Suomessa lähes miljoona hehtaaria. Metsä ei kasva, mutta luonnonarvot on ojituksessa menetetty. Vasta viime vuosikymmeninä havahduttu siihen, että soiden ojituksella voi olla myös isoja vesistövaikutuksia.

Täktominlahti on luonnonsuojelualuetta. Metsähallitus hallinnoi vesialuetta, joka kuuluu Täktominlahden ja Svanvikenin luonnonsuojelualueeseen ja lisäksi laajempaan Natura-alueeseen.

Sähköaita ympäröi rantaniittyä, jossa karja laiduntaa kesällä ja pitää huolta maisemasta. Kobbenin kalliot nousevat kapean penkereen päässä kohti aavaa merta. Joutsenet toitottavat. Rannassa vesi on melko kirkasta mutta ruskeaa.

Metsähallituksen Luontopalvelujen erikoissuunnittelijan Anna Arnkilin mukaan lahden tila on huonontunut dramaattisesti yhdessä ihmisiässä.

”Lahti oli vielä 1960-luvulla kirkasvetinen ja vähäkasvinen, ja siellä kasvoi pääasiassa näkinpartaisia ja meriajokasta eli hyvästä tilasta kertovia kasveja. Nyt matala lahti on kasvanut täyteen tähkä-ärviää”, Arnkil kertoo.

Metsähallitus on testannut kolmena kesänä vesikasvin niittämisen vaikutuksia veden vaihtumiseen, mutta tulokset eivät lupaa hyvää. Biomassa lahdessa on jopa kasvanut.

Iso kuormittaja on Täktomträsketin suo, joskin myös muita mahdollisia kuormituslähteitä on, esimerkiksi maatalous ja haja-asutus sekä golfkenttä.

”Humuspitoisen veden ruskeasta väristä päätellen suo on merkittävä kuormituslähde, ja myös kuormitusmittauksissa Täktominlahti erottuu selvästi”, Arnkil sanoo.

”Alueelle rakennetut kosteikot eivät ole riittävän tehokkaita sieppaamaan ravinnekuormitusta. Sen juurisyy on edelleen olemassa.”

Täktominpuro tuo merenlahteen ruskeaa, humuspitoista vettä.

Luonnon palauttaminen takaisin luonnontilaan on herättänyt runsaasti keskustelua muun muassa EU:ssa valmisteilla olevan ennallistamisasetuksen ansiosta.

Maailmanlaajuisesti suojelun ja ennallistamisen tarpeesta sovittiin vastikään YK:n luontokokouksessa Kanadan Montrealissa.

Suomessa Metsähallitus on ennallistanut valtion alueita jo pitkään.

Hangon Täktomissa Ari Heinilä ihmettelee, miksi asia on kuitenkin tehty hankalaksi yksityisille kansalaisjärjestöille:

”Jos EU kerran vaatii vesistökunnostuksia, kai sen pitäisi olla mahdollista tehdä. Toistaiseksi emme ole saaneet selkeitä vastauksia mistään.”

Yllättävää Heinilän mukaan on etenkin se, ettei Hangon kaupunki ole halunnut edistää asiaa.

Heinilä on seurannut Täktominlahden tilan muuttumista 1980-luvulta lähtien. Hän hankki kesäpaikan Täktomista vuonna 1986 ja on siitä lähtien viettänyt kesät ja osan talvistakin Hankoniemellä.

Meriharrastaja Ari Heinilä on ottanut tuntumaa Itämeren ja Täktominlahden tilaan niin melomalla kuin sukeltamallakin.

Itämerta pelastamaan hän on perustanut Minun mereni -yhdistyksen, joka on mukana ajamassa Täktominlahden kunnostusta.

Ympäristöhuolet ovat heränneet vähitellen. Ne tulivat lähelle, kun ruovikot valtasivat Täktominlahden hiekkarantoja ja rihmalevät levittäytyivät uimapaikoille.

Sitten tulivat tähkä-ärviät, jotka kasvavat joka vuosi uudestaan. Myös keskellä talvea merenpohjassa näkyy maatuvaa kasvijätettä, joka osaltaan lisää rehevöitymistä.

”Vuosikymmenten kuormitus näkyy matalassa ja suljetussa lahdessa, joka on kuin Itämeri pienoiskoossa”, Heinilä kertoo.