Kotimaa | Sähkö

Kallis sähkö siirsi kokonaisen talo­­tehtaan tuotannon yö­töiksi – Sitten yö­sähkönkin hinta nousi

Oululainen talotehdas siirsi syksyllä tuotantonsa yövuoroon, sillä sähkö on silloin halvempaa. Nyt yösähkökin on niin kallista, että yövuoroista on luovuttu.

Hirsitaloja valmistavan Mammuttihirren toimitusjohtaja Ilpo Nylander kertoo, että yösähkökin on nyt niin kallista, ettei yövuoroja kannatta enää teetättää.

”Jopa kymmenien tuhansien eurojen säästö”, sanoo Mammuttihirren toimitusjohtaja Ilpo Nylander laskeneensa. Sen verran talotehtaalle kertyi rahallista etua, kun koko tuotanto siirrettiin yövuoroon syyskuussa kalliin sähkönhinnan takia. Nyt oululaistehtaan rupeama yövuoroissa on ohi, ainakin tältä erää. Yötyöskentely päättyi marraskuussa, ja henkilökunta on osittain lomautettuna. Jäljelle jäänyt hirsitalojen tuotanto pyörii päiväaikaan. ”Tänäänkin sähkö on aivan törkyhintaista, 55,6 senttiä kilowattitunnilta, mutta siellä ne jätkät tekevät hirsiä.” Yövuorojen teettäminen ei Nylanderin mukaan enää kannattanut, koska päivä- ja yösähkön hintaero tasoittui. Vielä syksyllä päiväsähkö saattoi maksaa 70 senttiä kilowattitunnilta ja vastaava yösähkö jopa vain yhden sentin. Enää vastaavia eroja ei ole nähty. ” ”Tänäänkin sähkö on aivan törky­hintaista, mutta siellä ne jätkät tekevät hirsiä.” Yövuoroon siirtyminen oli tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi. Myös lomautukset olivat ennakoitavissa. ”Olemme talotoimittaja-alalla ja lama on päällä. Kuluttajaluottamus on melko heikkoa ja tuotantomäärät pieniä. Toki talotehtailla talvi on aina hiljaisempaa ja lomautukset olisivat tulleet joka tapauksessa jossain määrin.” Tilanne sähkömarkkinoilla alkoi heittää kunnolla kapuoloita Mammuttihirren rattaisiin loppukeväästä. Yksilöllisiä hirsi­omakotitaloja valmistavalla talotehtaalla on aina ollut pörssihinnan mukaan vaihteleva spot-sähkösopimus. ” ”Yövuoroilla lähdimme taistelemaan kalliita sähkölaskuja vastaan.” Sähkön osuus tuotanto­kustannuksista on Mammuttihirressä ollut muutaman prosentin luokkaa, mutta tänä syksynä osuus uhkasi kasvaa 20 prosenttiin. ”Yövuoroilla lähdimme taistelemaan kalliita sähkölaskuja vastaan. Se onnistui siihen asti, kun sähkö oli yöllä halpaa verrattuna päivähintaan.” Tuotannon ajoittamista yöaikaan on tehty tänä syksynä muissakin yrityksissä. Jotkut yritykset ovat ilmoittaneet ottavansa hinnoittelussa käyttöön energialisän. Myös Mammuttihirressä tuotteen hinta on noussut energian hinnannousun vuoksi. ”Välillä meillä on tuotannossa odoteltu sähkönhinnan laskemista. Kun sitä ei ole tullut, on ollut vain pakko käynnistää koneet hinnasta huolimatta.” ” ”Parempi, ettei hirveästi mieti, vaan maksaa kiltisti sähkölaskut.” Pörssisähkön hinnan vaihteluiden jatkuvaan seuraamiseen Nylander sanoo suoraan jo väsyneensä ja turtuneensa. ”Hinta on tällä viikolla tätä ja ensi viikolla se voi olla ihan mitä sattuu. Tuuleeko vai eikö tuule? Mitkä ovat futuurihinnat? Lähteekö Olkiluoto kolmonen käyntiin? Tässä on niin paljon spekulointia, että parempi, ettei hirveästi mieti, vaan maksaa kiltisti sähkölaskut.” Yövuoroja syksyn ajan tehneistä työntekijöistä osa oli Nylanderin mukaan tyytyväisiä kasvaneisiin tuloihin. Jaksaminen vaihteli kuitenkin elämäntilanteen mukaan. ”Pitkässä juoksussa työntekijät mieluummin kulkevat päivällä töissä. Valmiutta siirtyä yövuoroihin varmasti löytyy, jos yösähkön hinta painuu taas alas.” Nylander korostaa, että Mammuttihirsi pienenä firmana taistelee laman tuntua vastaan. ”Missään nimessä emme antaudu. Pienemmässä ja huonommassakin markkinassa täytyy pystyä toimimaan.” Kun epävarmuuksia on ilmassa paljon, asiakkaat lykkäävät isoja päätöksiään. ”Täytyy vain muistaa, että kriisejä tulee ja menee. Vaikka rakentaminen hyytyy, ei se lopu kokonaan. On valtavasti ihmisiä, joilla on paljon varallisuutta. Me lähdemme vain tarjoamaan työtämme pienemmälle markkinalle.”