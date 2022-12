Näin kahdesta taposta epäilty mies etsi nais­seuraa – ”Hän on ollut kovin aktiivinen”

Poliisi pyytää edelleen silminnäkijä­havaintoja ja vihjeitä kadonneen Katja Miinalaisen ja henkirikoksesta epäillyn miehen liikkeistä. Poliisi on saanut viikonlopun aikana tapaukseen liittyen muutamia yhteyden­ottoja.

Poliisi on julkaissut kuvia valkoisesta Audista, jolla kahden kadonneen naisen henkirikoksista epäilty on tiettävästi viime aikoina liikkunut.

Kahden kadonneen naisen henkirikoksista epäilty 51-vuotias Mika Moring etsi naiskontakteja aktiivisesti eri tavoin ainakin pääkaupunki­seudulta.

Helsingin poliisi kertoi perjantaina, että Moringin epäillään liittyvän sekä 28-vuotiaan Katja Miinalaisen että syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan Saara Arvan katoamisiin.

Poliisin tutkimusten perusteella Moring on ajeluttanut useita naisia ympäri Suomea eri aikoina, ja esimerkiksi leiriytynyt heidän kanssaan ”retkillä” eri puolilla maata.

Poliisin tietojen mukaan Moring on ajelutusretkien aikana pahoinpidellyt kyydissä olleita naisia ja saattanut tehdä heille myös seksuaalista väkivaltaa.

Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet epäillyn väkivallasta. Poliisi julkaisi poikkeuksellisesti epäillyn Moringin nimen ja valokuvan, sillä se yrittää tavoittaa muita miehen mahdollisia uhreja. Poliisin mukaan epäilty on saattanut kohdistaa väkivaltaa useisiin muihinkin henkilöihin, kuin mitä poliisin tiedossa on.

Naisia ajeluttanut epäilty on etsinyt naisseuraa aktiivisesti ainakin pääkaupunki­seudulta. Moring asuu HS:n tietojen mukaan Helsingissä.

”Hän on ollut kovin aktiivinen hakemaan kontakteja vastakkaiseen sukupuoleen. Muun muassa sillä tavalla, että on ajellut ympäriinsä ja spotannut ikään kuin sopivia henkilöitä ja mennyt jutuille”, Helsingin poliisin rikostarkastaja Jari Koski kertoo.

Myös Saara Arvan tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Esko Salo Itä-Suomen poliisista kertoi HS:lle perjantaina, että epäilty on tavannut naisia Helsingissä eri tavoin, ja vaikuttaisi etsimällä etsineen naisseuraa.

”Hän on ollut aktiivinen seuranhaku­palveluissa. Saara Arvaan hän on meidän käsityksen mukaan törmännyt ilta- tai yöelämässä.”

Helsinkiläinen Katja Miinalainen nähtiin viimeksi Salon Kiikalassa 14. elokuuta. Epäilty oli tuolloin ottanut Miinalaisen Kiikalasta autonsa kyytiin. Ennen kyytiin nousemista Miinalainen oli Kosken mukaan viettänyt Salossa aikaa toisen henkilön kanssa.

”Sitten on sovittu tämä tapaaminen, ja hän on vaihtanut seuraa ja hypännyt kyytiin.”

Poliisin tietojen mukaan tilanne ei ollut Moringille ja Miinalaiselle ensimmäinen tapaamiskerta.

”On ollut aikaisempi kontakti. Mutta heidän historiaansa vielä selvitellään.”

Kyytiinoton jälkeen kaksikko oli ajellut ja leiriytynyt Tammelassa, Keski-Suomessa ja Lapissa. He vaikuttaisivat liikkuneen ja leiriytyneen etenkin syrjäisillä alueilla.

”Leiriytymispaikat eivät ole olleet yleisillä paikoilla, vaan esimerkiksi metsätien pätkiä tai muita sellaisia paikkoja, missä ei ole juurikaan ulkoisia häiriötekijöitä”, Koski kuvailee.

Koski ei kommentoi sitä, onko Katja Miinalaisen ruumis löytynyt vai yhä kateissa.

Poliisi kertoo saaneensa perjantaisen tiedotteen jälkeen tapaukseen liittyen muutamia yhteydenottoja, joita selvitetään parhaillaan.

”Vihjeiden tarkkaa määrää tai sisältöä ei ole mahdollista kommentoida julkisuuteen ainakaan tässä vaiheessa”, poliisi kertoo tiedotteessa.

Moring vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa 2. joulukuuta todennäköisin syin Miinalaisen taposta epäiltynä.

Pakkokeino­tietoihin epäillyn tapon tekoajaksi on merkitty 14. elokuuta ja 7. lokakuuta välinen aika tänä vuonna. Henkirikoksen siis epäillään tapahtuneen jossain välissä tuon aikahaarukan sisällä.

Kosken mukaan epäillyn henkirikoksen tekoaika ei ole toistaiseksi tarkentunut.

ITÄ-SUOMEN poliisi puolestaan epäilee Moringia syksyllä 2019 kadonneen Saara Arvan katoamiseen liittyen. Poliisi tutkii myös Arvan katoamista epäiltynä henki­rikoksena.

Moring oli Arvan tapauksen esitutkinnassa vangittuna todennäköisin syin taposta epäiltynä joulukuusta 2019 toukokuuhun 2020, jolloin hänet vapautettiin tutkinta­vankeudesta näytön puuttuessa. Hän on kuitenkin tapauksessa edelleen epäillyn asemassa, ja esitutkinta jatkuu.

Helsinkiläisestä Arvasta viimeisin tiedossa oleva havainto tehtiin 31. elokuuta 2019 Neiturin kanavalla Vesannolla Pohjois-Savossa lähellä Keski-Suomen maakuntarajaa.

Poliisin mukaan myös Arva ja epäilty ovat olleet roadtrip-tyylisellä autoreissulla. Arvan tiedetään liikkuneen kesällä ja alkusyksystä 2019 Vesannon ja Tervon alueella Pohjois-Savossa ja Konneveden alueella Keski-Suomessa. Hän on leiriytynyt esimerkiksi metsäpalstoilla ja vesistöjen läheisyydessä. Poliisin mukaan ennen katoamistaan Arvalla havaittiin pahoin­pitely­vammoja muun muassa kasvoissa.

Arva ja hänen seurassaan ollut mies liikkuivat tuolloin mustalla Audilla. He olivat ilmeisesti lähteneet liikkeelle Helsingistä.

Arvan ruumista on etsitty laajoilta alueilta maastosta ja vesistöistä Helsingin ja Savon väliltä, mutta ruumis on edelleen kateissa.

Epäillyn asianajaja on kertonut HS:lle Moringin kiistävän rikosepäilyt kummassakin tapauksessa.

Moringilla on taustallaan useita aiempia tuomioita ja rikosepäilyjä naisiin kohdistuneista rikoksista.

POLIISI on julkaissut poikkeuksellisesti Moringin nimen ja kuvan, koska tietojen julkaisu on poliisin mukaan välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi. Poliisi julkaisi kuvia myös valkoisesta Audista, jolla mies on tiettävästi viime aikoina liikkunut.

Poliisi pyytää yhä silminnäkijä­havaintoja ja vihjeitä kadonneen Katja Miinalaisen ja Moringin liikkeistä. Lisäksi poliisi kaipaa yhteydenottoja Moringin mahdollisilta muilta uhreilta.

Yhteydenottoja pyydetään kaikilta henkilöiltä, jotka ovat liikkuneet Moringin kanssa.

Tapaukseen mahdollisesti liittyvistä havainnoista ja vihjeistä voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 476 147 kello 8–16 maanantaista sunnuntaihin.

Helsingin Sanomat on julkaissut epäillyn nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa mahdollisten muiden uhrien tavoittamiseksi, ja koska tunnistetietojen julkaisu voi edesauttaa vakavien rikosten selviämistä.