Kaksikko julkaisi videon, jolla revittiin Turkin liiroja. Seurauksena oli oikeudenkäynti sekä vangitseminen useiksi päiviksi, joiden aikana heitä pahoinpideltiin muun muassa EU:n tukemassa karkotuskeskuksessa, sanoo Suomeen palannut mies.

Suomalaismiehet julkaisivat videon, jolla revittiin Turkin liiroja. Rahan repiminen on Turkissa rikos, josta voi saada jopa kolme vuotta vankeutta.

Turkissa somevideonsa jälkeen vangittuja kahta suomalaismiestä pahoinpideltiin poliisiasemalla sekä karkotuskeskuksessa useiden päivien ajan, kertoo toinen miehistä STT:lle. Mahad, 28, ei halua sukunimeään julkisuuteen arkielämänsä suojelemiseksi. Miehet palautettiin Turkish Airlinesin lennolla Suomeen viime viikon torstaina.

Toinen kiinni otetuista ei halua puhua vankeusajastaan ollenkaan ja oli Mahadin mukaan Suomeen saapuessaan syvästi järkyttynyt.

Turkin sisäministeriöstä ei ole vastattu STT:n yhteydenottoihin tapauksesta.

Ystävykset ovat kaksikymppisiä somalitaustaisia Suomen kansalaisia, jotka olivat matkalla Turkin pääkaupungissa Ankarassa EU:n Erasmus-opiskelijaohjelmaan liittyen. Mahad oli lomalla ja opiskelijaystävänsä seurana. Turkissa he tekivät jotain, jota he nyt katuvat ”isona virheenä”: he kuvasivat videon Mahadista viskelemässä ja repimässä Turkin liiroja ja julkaisivat videon Tiktokissa.

Mahadin mukaan kaksikkoa nauratti heidän saamansa suuri setelimäärä. He olivat valuutanvaihdossa saaneet 100:aa euroa vastaan noin 2 000 Turkin liiraa.

”Olen rikas, ilakoi Mahad videolla”, jonka hän sittemmin poisti sivultaan.

”Tämä ei ole rahaa!”

Lue lisää: Turkin poliisi: Kaksi suomalaista otettu kiinni some­julkaisun vuoksi Turkissa

Rahan repiminen on kuitenkin Turkissa rikos, josta voi saada jopa kolme vuotta vankeutta. Rikoksen siitä tekee se, että seteleissä on Turkin perustajan Mustafa Kemal Atatürkin kuva sekä muita Turkin kansallisia symboleita. Videoon sateli suuri määrä vihaisia kommentteja turkkilaisilta.

Suomen Turkin-suurlähetystö on vahvistanut osan tapahtumien kulusta, mutta STT ei ole pystynyt vahvistamaan kaikkia miehen kertomia yksityiskohtia.

Lähetystöllä ei ollut ennen STT:n yhteydenottoa tietoa miehen kertomista pahoinpitelyistä.

Saman päivän iltana, 29. marraskuuta, heidän hotellihuoneensa oveen koputettiin. Ulkopuolella seisoi ryhmä siviilipoliiseja, joista yksi näytti virkamerkkinsä.

”He näyttivät videon ja kysyivät, olenko se minä. Olin vasta vastaamassa, että ”kyllä”, kun sain kasvoilleni sellaisen tällin, että näin vain mustaa”, Mahad kertoi STT:lle maanantaina.

Ryhmä tuli sisälle huoneeseen, ja he alkoivat vuorotellen lyödä ja potkia Mahadia ja tämän ystävää.

”He antoivat litsareita, löivät takaraivoon, huusivat ja potkivat”, Mahad sanoo.

Poliisiasemalla odotti sama kohtelu, hän kertoo. Joukko siviiliasuisia poliiseja tuntui odottaneen heitä siellä, Mahad uskoo.

”Yksi tuli ja löi ja huusi, ja sitten tuli toinen, joka teki saman. Se kesti ehkä joku neljä tuntia.”

Aina lyötiin paikkoihin, jotka eivät näy, Mahad sanoo, eikä kasvoihin lyöty koskaan nyrkillä vaan avokämmenellä. STT on nähnyt Mahadin vasemman polven alla olevan ruhjeen, jonka hän sanoo tulleen potkimisesta.

Mahadin mukaan heistä otettiin myös alastonkuvia, joita poliisit lähettelivät toisilleen, naureskellen.

Lopulta he Mahadin mukaan saivat asianajajan sekä tulkin. Tulkin välityksellä miehet selittivät videon olleen vitsi ja päähänpisto.

Ulkomaalaisilla on Turkissa oikeus saada oikeudellista ja tulkkausapua pyydettäessä.

Kaksikko nukkui ensimmäisen yön putkassa, josta heidät vietiin seuraavana päivänä, keskiviikkona 30. marraskuuta, oikeuden eteen käsiraudoissa.

”Sanoin oikeudessa suoraan, että en tiennyt, että rahan repiminen on rikos Turkissa, koska Suomessa se ei ole. Pyysin myös anteeksi.”

”Leikki lähti käsistä. Ei tullut mieleenkään, että siitä voisi saada Turkissa kolme vuotta vankeutta. En edes tiennyt, että kuvassa oli Atatürk. Se video oli virhe”, hän sanoo.

Tuomari uskoi heitä, ja asianajaja kertoi, että heidät on vapautettu. He myös pääsivät käsiraudoista. Paluulippu oli valmiina seuraavalle päivälle, ja miehet uskoivat pääsevänsä lentokentälle ja palaamaan Suomeen.

”Mutta kun astuimme pois oikeussalista, poliisi laittoi meidät käsirautoihin ja vei vankilaan”, Mahad kertoo.

Heidät ilmeisesti vietiin EU:n varoilla tuettuun, Ankaran keskustan ulkopuolella sijaitsevaan Akyurtin karkotuskeskukseen, jonka Mahad tunnisti STT:n näyttämistä kuvista. Miehet pantiin huoneeseen, jossa oli 18 ulkomaalaista. Keskuksessa oli Mahadin mukaan paljon afganistanilaisia mutta myös ihmisiä Lähi-idän ja Afrikan maista.

Myös keskuksessa useat ihmiset pahoinpitelivät heitä, hän kertoo.

”Meitä hakattiin kolme yötä ja kaksi päivää, ja sitten se loppui. Emme tiedä, mikä lopetti sen”, hän sanoo.

Mahadin mukaan viranomaiset karkotuskeskuksessa takavarikoivat ja heittivät roskiin hänen ystävänsä lääkkeet. Miesten puhelimet takavarikoitiin, hän kertoi, joten jatkossa he käyttivät keskuksen puhelinta.

Mahadin Suomesta Turkkiin lentänyt veli järjesti kaksikolle asianajajan, jonka he tapasivat kerran vankilassa pleksin takaa. Mahadin mukaan viranomaiset nimittäin ottivat heiltä pois heidän kanssaan oikeudessa olleen asianajajan käyntikortin.

Mahad kertoi todistaneensa keskuksessa myös muiden ihmisten pahoinpitelyjä. Pahoinpitelijöiden selässä luki yleensä ”güvenlik”, mikä turkiksi viittaisi vartijaan.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch vaati marraskuussa raportissaan selvityksiä väitteistä karkotettavien siirtolaisten kaltoinkohtelusta Turkin karkotuskeskuksissa. Ihmisoikeusjärjestö vaati keskuksiin parempaa valvontaa.

Mahad ja hänen ystävänsä vietiin viime torstaina Ankarasta bussilla Istanbulin lentokentälle, jonne heidät saatettiin kymmenien muiden ulkomaalaisten kanssa. Joukossa oli afganistanilaisia sekä uzbekkeja.

Koneessa he saivat puhelimensa takaisin. Mahadin somekanavilla odotti tulva uhkausviestejä ilmeisesti Suomessa asuvilta turkkilaisilta, jotka ovat kirjoittaneet hänelle suomeksi.

Konsuli Raimo Pahkasalon mukaan Suomen suurlähetystö oli päivittäin yhteydessä Turkin viranomaisiin miesten kiinnioton jälkeen. Viranomaiset kertoivat itse suomalaisten kiinniotosta sekä myöhemmin myös heidän viemisestään karkotuskeskukseen. Myös Pahkasalo uskoo kyseessä olleen Akyurtin karkotuskeskus.

Viranomaiset olivat kuitenkin aina yhteydessä puhelimitse tai suullisesti, eivät koskaan kirjallisesti tapaukseen liittyen. Kiinniotostakin poliisi tuli kertomaan suurlähetystöön keskellä yötä henkilökohtaisesti, hän kertoo. Kerran Pahkasalo pääsi kysymään miesten tilanteesta vierailullaan Turkin ulkoministeriössä.

”Otin asian esille myös käydessäni Turkin ulkoministeriössä. En voi mennä yksityiskohtiin, mutta tiedustelin heidän olosuhteistaan”, Pahkasalo kertoo.

Yhteistyö viranomaisten kanssa sujui Pahkasalon mukaan hyvin.

”Totta kai meitä huolestutti se, että tilanne pitkittyi. Tämä oli ikävä tapaus ja on valitettavaa.”

Suurlähetystöstä ei myöskään päästy tapaamaan miehiä.

”Pahoinpitelystä meillä ei ole mitään tietoa, eikä se tietenkään millään muotoa ole sallittavaa”, hän sanoo.

Tapauksen jälkeen Suomen ulkoministeriö on kokenut tarpeelliseksi päivittää Turkin matkustustiedotetta. Sinne on lisätty tieto Turkin uudesta disinformaatiolaista, jonka nojalla somepostauksestakin voi saada jopa kolme vuotta vankeutta.

”Turkin valtioon, maan johtoon ja maan lippuun suhtaudutaan Turkissa erittäin vakavasti. Kunnioittavaa käytöstä odotetaan myös maassa vierailevilta matkailijoilta. Sosiaalisen median postauksissa tulee olla myös varovainen ja hillitty”, tiedotteessa sanotaan.